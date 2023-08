Tim Anderson amenaza a José Ramírez en las redes y luego lo elimina

Email it

Después de la pelea, los roces entre los White Sox y Tim Anderson y los Guardianes y José Ramírez están muy lejos de terminar.

El campocorto del equipo de los Medias Blancas, Tim Anderson no había dicho nada después del altercado del sábado en la noche. Sin Embargo, el ex All Start de los Medias Blancas uso sus redes sociales para referirse al tema y a José Ramírez.

Estas fueron las palabras de Tim Anderson en Twitter: “Se bajó de mí, no nos vamos a engañar con eso, esta mierda. Nos pondremos al día con ellos más tarde”. En esas palabras, especialmente en la última parte, puedes ver claramente como Anderson amenaza a José Ramírez, en la parte donde dice: “Nos pondremos al día con ellos mas tarde”.

Cabe destacar que, minutos después, Tim Anderson borró el mensaje. Sin embargo, en sus historias en Instagram, mantuvo otro mensaje, un poco más críptico.

«Cansado de hacer dapping (saludo de choque de puños) falso, tú, no me jodas de verdad»

Los Guardians y los Medias Blancas no se enfrentan más esta temporada, a menos que no sea un enfrentamiento en playoffs. Estamos seguro de que los fanáticos amarían ver un enfrentamiento entre los White Sox y los Guardians, ya que José Ramírez jugo el domingo ante los Medias Blancas pero Tim Anderson no.

«Sabes que todo esto sucede por una razón…Nos mantenemos enfocados en esta mierda, hemos pasado por esta mierda por un minuto… Nunca nos vamos a tropezar… ¡Esta mierda es más grande! Nos pusimos al día con ellos más tarde… Sigan pateándome mientras estoy deprimido, muchas cosas también han estado cambiando, y quién diablos dio opiniones de perdedores, ustedes me jodieron, espero que también se den cuenta de lo que estoy dejando…» escribió Tim Anderson en amenaza a José Ramírez.