El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que la seguridad nacional está por encima del comercio y lo que tiene que ver con el estatus migratorio y estudiantil de los ciudadanos haitianos.

Con un golpe sobre la mesa, el jefe de Estado fue enfático en decir a la prensa nacional que el Gobierno tiene proteger al país y chequear a todo el que ingrese a este territorio a fin de que no entren bandas y otros sectores camuflados, al referirse a la suspensión automática de las visas a los estudiantes haitianos que quieren venir al país.

En tal sentido, el mandatario afirmó que los estudiantes haitianos que se encuentran en República Dominicana no van a tener ningún problema.

"Todos los estudiantes que están aquí continúan su estatus, no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlos porque tenemos que proteger a este país y chequear que aquí no entre nadie de bandas y a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se las dio este gobierno y lo que estamos diciendo es no va ser automático", sostuvo Abinader.

El Presidente informó que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, habló ayer con este país por la vía diplomática informando que el quiere mantener las mejores relaciones con la República Dominicana y que no está de acuerdo con ninguna comunicación que fuese imprudente en ese sentido.

Dijo que Henry ha tenido una comunicación fluida con este país desde que asumió y que ha manifestado varias veces el interés de hablar directamente con Abinader.

Sobre la situación en la frontera y el comercio, el gobernante garantizó el reforzamiento de la zona limítrofe, al sostener que prefiere elegir la seguridad que el intercambio comercial ante el aumento de las bandas armadas en Haití.

Precisó que en puntos divisorios la vigilancia se han desplegado más 3,500 hombres, agregado a todos los servicios de inteligencia.

"Seguiremos tomando las medidas para garantizar la integridad de nuestra frontera y nuestro territorio y que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití", apuntó.