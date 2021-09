Aboga por fortalecer regulación de las cooperativas en el país

Ramón Antonio Díaz habló durante la inauguración del segundo congreso del organismo de integración regional cooperativa.

El presidente de la Federación de Cooperativas del Nordeste, (Fecoopnordeste), advirtió este fin de semana sobre la necesidad de fortalecer la regulación de este sector de la economía social, organizado en la República Dominicana.

En el marco de la inauguración del segundo Congreso de Fecoopnordeste, Ramón Antonio Díaz, fue enfático al asegurar que las cooperativas en el país necesitan un órgano regulador más fuerte que el actual, pero advierte que este ordenamiento debe hacerse sobre la base de la filosofía cooperativista, no bancaria.

“Nosotros queremos la modificación de la ley, pero queremos una ley que no nos afecte mas de la cuenta, nosotros queremos regulación, queremos un organismo rector fuerte, mas fuerte que el que tenemos ahora, pero no queremos que nos pongan en la regulación bancaria, porque no somos bancos, somos cooperativas y queremos ser regulados como tal” dijo Díaz.

Mas de doscientos cooperativistas, representantes de alrededor de 70 cooperativas de todo el territorio nacional, participaron del conclave celebrado en Punta Cana, al este de la República Dominicana, donde expositores nacionales e internacionales debatieron desde el pasado viernes bajo el tema “La Empresa Cooperativa en Tiempos de Crisis; el camino hacia la resiliencia social”

El evento fue auspiciado por la empresa aseguradora, Cuna Mutual Group, que está cumpliendo sus 70 aniversarios apoyando las cooperativas dominicanas en materia de seguros, la Fundación Reservas del País y la firma de auditores Contreras Santana y Asociados.

SOBRE FECOOPNORDESTE

La Federación de Cooperativas del Nordeste (FECOOPNORDESTE), es una institución conformada por 12 cooperativas de las provincias, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, y Samaná, instituciones que son el eje de transformación social y esperanza de progreso de sus entornos productivos, que el 4 de marzo del año 2018 se unificaron para dar fuerza a esta federación.

Fecoopnordeste es la mas joven de las federaciones de cooperativas en la República Dominicana, inició con una matrícula de seis cooperativas y ya en menos de un año son 13 las instituciones que se han afiliado a este organismo de integración.

Las cooperativas fundadoras son Coopmaimon, Cooprocama, Coopemprendedor, Cooperativa Sanchera, Coopalina y Cooperativa San José del Puerto, en tanto que luego se sumaron las cooperativas Hermanas de Juan Adrián, Coopdemón, Cooperativa de Cotuí, Cooperativa Nuevo Llagal, Coopdefima y Coopenor.