Abogado nacido en batey de San Pedro de Macorís aspira convertirse en la persona más joven en ser juez del Tribunal Constitucional 

Argenis García del Rosario, de 39 años, está avalado por varias entidades, entre ellas el CONEP

Santo Domingo .- Argenis García del Rosario, que nació en los Guandules, un batey de la provincia de San Pedro de Macorís, aspira a convertirse en la persona más joven en ser escogida juez del Tribunal Constitucional, para lo cual es apoyado por varias instituciones de la sociedad dominicana .

Con tan solo 39 años de edad, de origen humilde con una niñez y adolescencia con precariedades como la mayoría de nuestras familias dominicanas , este joven abogado tiene una larga hoja de servicio, que le fue presentado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura durante las evaluaciones que realiza el CNM para escoger a los nuevos integrantes del máximo organismo de justicia.

García del Rosario fue entrevistado por el presidente Luis Abinader, en su única intervención antes los aspirantes, donde fue cuestionado acerca del acuerdo que se discute en el Tribunal Constitucional llamado “Preclearance” o prechequeo aduanal que facilitaría la entrada de más turistas al país.

"Yo estoy a favor de que se apruebe ese acuerdo, esto es una actividad que ha facilitado la entrada de turistas a los países de la región. Un acuerdo de esta naturaleza, más que alejarnos de las reglas internacionales nos acerca", fue la respuesta del Juez de Corte de San Pedro de Macorís, la cual recibió congratulaciones de parte de Abinader.

El destacado profesional del derecho también respondió de manera convincente cada una de las preguntas que le hizo el panel, que componen los miembros del CNM.

“Yo creo que la solidaridad del Estado frente a situaciones reales de carestías que tenemos la mayoría de las familias dominicanas, yo creo que ese es el primer eslabón. Yo soy un ejemplo de eso”, respondió el hoy profesor universitario a la magistrada Nancy Salcedo, que le preguntó sobre el grado de intervención del Estado en la sociedad

Yo vengo de los vagones de caña, yo vengo de un batey, yo vengo literalmente de tragar polvo, y si no hubiese sido por las posibilidades del sistema tan criticado de nuestro país, de la educación, que me ofrecieron, no hubiese sido posible, agregó García al destacar el apoyo del Estado en su formación y ascenso profesional.

Gran respaldo

El aspirante tiene el respaldo de instituciones como: el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Dominicana de Abogados, y la Escuela Nacional del Derecho.

Además: World Complince Association, Club Rotary International, EJUFORLA. Macro Seguridad, Fundación Motívate Joven, Asociación de Apoyo al Desarrollo Integral de la Nación y Federación Dominicana de Teleoperadores.

Su formación

El proponente es licenciado en derecho, Magna Cum Laude, por la Universidad Central del Este. Magíster en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca, España; y en Educación Superior, mención docencia, de la UCE.

Posee, además, título equivalente a Máster en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Ha publicado las obras: “Fundamentos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado” (1ra. y 2da. edición), “Derecho Procesal Administrativo” y “Jurisprudencia Constitucional y Temas Selectos de Derecho Tributario”. También es autor de la fábula: ¿Eres Luciérnaga o Zarigüeya?

Ha recibido diferentes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos: ganador 1er. Concurso Oratoria Forense, año 2003, Universidad Central del Este. Egresado de Honor, año 2011, Escuela de Derecho, UCE. Premio Regional de la Juventud, Renglón Liderazgo Profesional, Ministerio Juventud, 2011. Labor Filantrópica 2010, Cuerpo de Bomberos Civiles de San Pedro de Macorís, año 2011

A la edad de 21 años se inició como docente titular de derecho público (derecho administrativo, tributario y constitucional) y ya acumula una experiencia de más de 16 años en educación superior. Entre las instituciones donde ha impartido docencia, tanto de grado como de maestría y educación continua, se cuentan: Universidad Central del Este, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Católica Nordestana, Universidad Nacional de Ciencias Exactas, Escuela Nacional de la Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Público, Escuela de Cuentas de la Cámara de Cuentas de la Rep. Dom., Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal.

En el servicio público se ha desempeñado, desde la edad de 22 años, como Defensor Público, Juez de Paz Ordinario, Juez de Paz Especial de Tránsito, Juez de Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, Juez 1er. Sustituto del Presidente del Tribunal Colegiado; Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia; Juez Miembro de la Corte Civil y Comercial de San Pedro de Macorís y actualmente se desempeña como Juez Miembro del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este, con una experiencia de más de 15 años en la Administración Pública.