Activista de las tres causales confiesa envió los "happy brownies" para llamar la atención del Gobierno 

Ninoska Brito Montero, una arquitecta de 27 años que participó en varias ocasiones en el campamento de las tres causales frente al Palacio Nacional, confesó que preparó los brownies con marihuana y los envió por medio de una aplicación de delivery para llamar la atención del Gobierno y de la sociedad.

"El campamento de las 3 causales tenía como un mes ocurriendo y yo había participado en tres ocasiones, no veía que ocurría nada que llamara la atención de alguna forma, sobre la sociedad o el gobierno y se me ocurrió hacer algo que llamara la atención, que pusiera el foco en lo que estaba ocurriendo en el campamento", dijo la joven durante el interrogatorio.

Le recomendamos leer:

Cuenta que la idea se le ocurrió el domingo 18 de abril y que decidió utilizar la marihuana porque no es una sustancia toxica ni dañina.

"Entendía que nadie iba a perder la conciencia, ni el juicio consumiendo esos postres, sino que iba a ser una sensación de relajación o algarabía, ansiedad al vez come mucho, pero manejable", sostuvo Brito Montero.

Asegura que probó los postres antes de enviarlos y que no tuvo ningún malestar fuera de la relajación que siente alguien al estar bajo los efectos de esta droga.

"Me alarme bastante, me puse mi ansiosa y no entendía porque yo los consumí".

Indicó que al tener todo listo, los envió a través de una aplicación con una nota dirigida hacia la persona que representaba el movimiento.

Comenta que fue al día siguiente que se enteró de que unas 10 personas se intoxicaron con lo que había preparado.

La cantidad de brownies que envió fueron unos 20 o 30.