Adán Cáceres afirma los fiscales “retorcieron la verdad” en contra de su honor

Santo Domingo.- El mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de crear un entramado para distraer fondos públicos a través de instituciones castrenses, aseguró este viernes que los fiscales “retorcieron la verdad” en contra de su honor y lo han presentado como un malhechor.

“No en más de una hora puede leerlo (el expediente acusatorio) y pude entrarme de tantas acusaciones de que soy objeto, al leerlo me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido mérito en sus investigaciones, pero he notado, no demasiadas mentiras, pero si he notado la verdad retorcida en contra de mí y mi honor y eso ha tocado mi honor”, le indicó a la jueza Kenya Romero, quien será que le conozca medida de coerción.

El exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep) durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, manifestó que nunca en su vida había estado en una situación como esta y que las imputaciones que le hacen han tocado su honor.

“Yo soy presentado allí como un malhechor y debo tener las formas de desmontar todo eso”, manifestó.

Le agradeció a la jueza que le haya entregado la acusación inmediatamente para poder conocerla, pero pidió que se aplace la audiencia para que sus abogados tengan tiempo de hacer las debidas diligencias para poder presentar presupuestos y demostrar su arraigo.

“En mis 52 años nunca había estado en una situación como esta, y tal vez no tenga la destreza de los abogados. Quiero decirle magistrada que estoy agradecido con el cumplimento de la defensa, como que se encontraban el documento acusatorio”, expresó.

El Ministerio Público ha establecido que cuando en el 2012, el expresidente Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.

Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre, dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y otros investigados para distraer el dinero del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).