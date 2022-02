Administrador de Lotería Nacional convoca a sectores de ese negocio para establecer reglas claras

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, convocó para este jueves a los directivos de Fenabanca, a los Concesionarios y a Consorcios reconocidos o agrupados al margen de ellos, a un encuentro oficial en las oficinas de esa entidad.

De acuerdo a Tabar, el objetivo del encuentro es crear las bases para que la Lotería Nacional recobre parte de las funciones que al margen de este gobierno ha perdido.

“A fin de que todos los sectores pertenecientes al negocio de loterías conozcan claramente las reglas que pretendemos establecer, así como para buscar la mayor colaboración de los sectores involucrados”, explicó Tabar en un comunicado de prensa.

Sostuvo que desde ya inició gestiones con la Procuraduría General de la República, Dirección General de Impuestos Internos, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), Instituto Dominicano de las telecomunicaciones INDOTEL, Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y otros organismos de regulación del Estado, para coordinar acciones de manera conjunta y efectiva.

Igualmente con los programadores o desarrolladores de plataformas tecnológicas.

“Me pongo a disposición de todos los que en ese sentido quieran caminar. Esperando no encontrar obstáculos en el trayecto, porque no tengo tiempo ni edad para distraer mi atención en otro objetivo que no sea la regularización de las bancas de loterías, que ha sido el compromiso fundamental que asumí con el presidente Abinader, con el Consejo Consultivo, y ahora frente a la nación. Reiterando lo que ha sido nuestra norma, de no permitir conflictos de intereses de colaboradores no importa su nivel”, agregó el administrador de la Lotería Nacional.