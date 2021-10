Advierte comienzan a escasear materias primas en mercado internacional

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Noel Ureña, afirmó que el crecimiento económico del país es una realidad, la reactivación de los sectores se refleja en un dinamismo y hay mayores niveles de empleos que antes de la pandemia del Covid-19.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, manifestó que increíblemente el país se ha insertado rápido en el movimiento de la economía, lo cual se verifica en la actividad comercial.

Señaló que los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) e instituciones que miden crecimiento, colocan a República Dominicana entre un 10 y 11%, que define muy adecuado en estos tiempos, mayor que en 2019 cuando todavía no había pandemia

Dijo que, si se extrapola este ambiente a una nación grande, se establecerá que el país está por encima, incluso, de los Estados Unidos, donde la reactivación no tiene el movimiento que se vive en República Dominicana.

El dirigente empresarial manifestó que los restaurantes y otros establecimientos de ventas de productos reflejan un dinamismo propio de la reactivación económica del país.

Especificó que un sector que estaba deprimido, producto de la pandemia, como era el de los hoteles, bares y restaurantes, han tenido una reactivación total.

“Todas las instituciones que miden el crecimiento de todo el mundo y, sobre todo de Latinoamérica, valoran de una manera positiva la reactivación de la economía dominicana”, recalcó.

Ureña aseguró que el país marcha bien y se ha ido adaptando a cada una de las actividades económicas en la cual participan los distintos sectores.

“El empleo ha estado aumentando, hay sectores que, inclusive, hoy tienen muchos más empleos que los que tenían antes de la pandemia”, adujo.

“No todas las exenciones son malas”

El presidente de la ANEIH afirmó que hay que ver con mucho cuidado el tema de las exenciones fiscales porque la discusión que se está llevando a cabo actualmente en el Congreso Nacional tiene un matiz político.

“No todas las exenciones son malas, igual que los incentivos no son malos, depende siempre a dónde están dirigidos y porqué tiempo están dirigidos”, argumentó.

Ureña planteó que hay exenciones que suman, pero otras restan, panorama que ocurre igualmente con los incentivos.

“Hay incentivos que producen, hay otros que no producen nada”, enfatizó el dirigente empresarial, quien entiende que no se puede generalizar con planteamientos sobre el particular.

Entiende que los incentivos deben estar estructurados de manera que cumplan con los objetivos establecidos y una vez sean logrados traspasarlas a otros que necesiten desarrollarse.

Indicó que cada caso debe hacerse con la particularidad que corresponde, sin tener que generalizar con todo el que tiene exenciones o incentivos.

“Hay escasez de materias primas en el mercado internacional”

Noel Ureña advirtió que comienzan a escasear las materias primas en el mercado internacional, lo cual podría repercutir en los países que no generan las mismas o que producen muy pocas.

“Eso significa que aumentos de materias primas en el mercado internacional se van a reflejar en los precios del consumidor”, adujo.

Comentó que en la medida en que se vayan normalizando las actividades, aumentarán las demandas de materias primas, lo cual origina que haya un impacto en los precios.

Citó que el tema originado con Asia y los contenedores se produce porque hay más demandas que la capacidad de oferta disponible.

Ureña observó que los países menos desarrollados tendrán la alternativa de comprar la materia prima más cara o se quedan sin ella.

“La situación es difícil porque ya tenemos desabastecimiento internacional, Estados Unidos tiene escasez de muchos productos en las tiendas”, agregó.

El dirigente empresarial indicó que igual situación se refleja en Europa, con mucha escasez de productos y deficiencias de materias primas, lo cual puede impactar de forma negativa.