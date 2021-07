Alfa dice atentados en su contra fueron por negarse a grabar con El Mayor

El artista urbano Emanuel Herrera Batista, conocido popularmente como “El Alfa”, reveló en sus redes sociales que su vehículo fue incendiado luego de haber sido amenazado por un hombre que supuestamente le pidió grabar con el artista urbano Enmanuel Reyes “El Mayor”.

Según explicó en su cuenta de Instagram, el hombre llamado Ariel Antonio Almanzar “Bibi”, le habría ordenado a “El Alfa” grabar obligatoriamente con “El Mayor”, a lo que él se negó porque tenía otros proyectos pendientes.

“Llegue a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clasico obligatoriamente. Mi Respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, explicó el Alfa en su cuenta.

A la negación del intérprete de “4k”, Almanzar amenazó con graves consecuencias.

“BIBI (ariel antonio almanzar) me respondió: en miami controlo yo y si no grabo voy a pagar las consecuencias. Antes de irse me dijo: yo soy un hombre muy peligroso”, agregó.

Luego de haber recibido estas amenazas, un vehículo en el que andaba el artista fue tiroteado y posteriormente, el Bugatti Rojo, del artista urbano "El Alfa" fue incendiado mientras se encontraba estacionado en el parqueo de su residencia.

"A los pocos días me cayeron a tiros al vehículo Roll Royce, y luego de ese atentado me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueo de mi Residencia", indicó.

El Alfa, en su carta, responsabilizó al señor Antonio Almanzar, de cualquier daño que le ocurra a él o algún miembro de su equipo.

Se recuerda "El Alfa" y "El Mayor", a lo largo de sus carreras, han protagonizado varias tiraderas en el mundo urbano.

Carta íntegra del artista:

La verdad os hará libres

Llegó el momento de decir la verdad. No voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado .

Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio, 14 años detrás de mis sueños sin descansar. Nunca he tenido enemigos, ni he estado envuelto en negocios de la calle!!

Llegué a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clasico obligatoriamente. Mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría.

BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: yo soy un hombre muy peligroso!!!

A los pocos días me callen a tiros al vehículo Roll Royce, y luego de ese atentado me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueo de mi Residencia.

La realidad es que ya no se que hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia Y a mis fanáticos.

Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR).

Yo prefiero pagar las consecuencias y que mañana un joven de mi país no se tope con esta extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza cómo lo estoy viviendo yo.

Gracias a todos mis fanáticos y familiares por estar pendiente y demostrarme tanto cariño.

ATT.

EMANUEL HERRERA BATISTA

(EL ALFA)