Alpaís deplora situación Santo Domingo Oeste

El equipo municipal de Alianza País en Santo Domingo Oeste expresó que las autoridades que han ocupado el ayuntamiento en los últimos tres períodos no han sabido ejercer un liderazgo responsable y ejecutar soluciones de las problemáticas del municipio.

Entre las deficiencias existentes, señalan la ausencia de áreas verdes, que no se corresponde con la cantidad de habitantes y que en su mayoría han sido vendidas a particulares, expresan que el municipio no cuenta con espacio para construir obras comunitarias, por ejemplo un mercado y funeraria municipal, esta última tiene un largo periodo aguardando la finalización de la construcción, así como el estado de muchas de las calles de los barrios y avenidas principales, que se encuentran en un visible deterioro.

Sobre la llamada zona de expansión del municipio, señalaron que ha sido sometida a un constante abandono en lo referente a los servicios que deben recibir como son la reconstrucción de las carreteras, el agua potable, las unidades de atención primaria, la recogida de los desechos sólidos, que están produciendo vertederos improvisados y afectando la salud de los munícipes, el alumbrado eléctrico de las calles, la inseguridad ciudadana, entre otras demandas.

Indicaron que la lucha por la reparación de la carretera de Manoguayabo ha sido permanente, pero el pasado mes de diciembre se desató una situación sumamente caótica, fruto de la decisión de reconstruir la misma sin antes establecer un camino provisional.