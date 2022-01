Antonio Marte: “este país necesita un hombre como yo”

Dice que enfocará en que reconozcan su partido para él aspirar a la presidencia de la República

El senador Antonio Marte afirmó que su separación del bloque de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Senado de la República obedece a la necesidad de crecimiento y reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de su movimiento político “Primero la Gente”. Destacó las buenas relaciones con el presidente de la FP, Leonel Fernández y los otros miembros y partidos aliados.

Al ser entrevistado en el programa Distrito Informativo que se transmite lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Rocka 91.7 y el canal de Youtube, por las comunicadoras y periodistas Mauvie Espinosa, Hogla Enecia Pérez, Kharla Pimentel, Dolphy Peláes,y Madelin Peña, Marte afirmó que este país necesita un hombre como él para poner freno a la delincuencia y el desempleo.

“Este país necesita un hombre como yo”, argumentó el legislador tras afirmar que está en los preparativos para someter al pleno de la JCE el reconocimiento de su movimiento como partido a fin de participar en comicios de manera individual o aliada a otras organizaciones políticas.

“En este país hay delincuencia porque no hay empleo. Si este país tuviera empleo, si la juventud tuviera el deporte que tiene que tener, que tenga empleo, aquí no hay delincuencia porque todos los padres de familia estuvieran trabajando”, enfatizó.

Otro de los motivos por los cuales decide hacer tienda a parte, se debe a que ninguna de su gente ha sido tomada en cuenta por el presidente Luis Abinader para formar parte del tren gubernamental. La razón, a su consideración, está muy vinculada a que no es un partido reconocido.

“No es que por una senaduría yo me vaya a olvidar del país. Yo me fui con una senaduría pero prácticamente toda la gente nuestra que apoyaron al presidente Luis no han logrado nada ¿Por qué no han logrado nada? porque yo soy un candidato que estaba ubicado en un bloque también”, enfatizó el legislador por Santiago Rodríguez.