Arcángel al revelar problemas de salud: No me quisiera marchar tan joven

Santo Domingo.- Desde hace un año el exponente de música urbana Arcángel ha estado batallando con su corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en el cerebro, reveló en una publicación de Instagram.

Mientras, según dijo le pide a Dios que le siga enseñando el camino, aunque aseguró que no le teme a la muerte, que es “lo único seguro que tenemos en la vida”.

“Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar”, manifestó “La Maravilla”, junto a una foto que colgó mientras le practicaban una resonancia magnética.

El boricua, de 34 años, recordó las palabras de su madre cuando le decía: “hijo fuiste y padre serás”, es por ese que insistió en que desea ver a sus hijos cumpliendo sus metas.

“Quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente! Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio q me vio crecer! He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo!”, escribió el intérprete de temas como “Tú no vive así”, “Me acostumbré” y “Por amar a ciegas”, entre otros.

Ante de concluir su publicación, dijo estar agradecido infinitamente con todas las bendiciones que ha recibido y agradeció a todo el que lo ha puesto en sus oraciones.

“Honor, lealtad y respeto hasta que se seque el mar y llueva para arriba. Gracias a Dios por fanáticos como los que tengo. Les prometo seguir luchando”, juró Austin Agustín Santos, nombre real del artista.