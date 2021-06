Arrestan por narcotráfico a exmilitares que laboraban en el Aeropuerto de Puerto Plata

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Procuraduría General de la Republica y el Ministerio Público de Puerto Plata, desarticularon una red de narcotráfico internacional y arrestaron a ocho personas, empleados y ex militares, que laboraban en el Aeropuerto General Gregorio Luperón.

Según las autoridades, los detenidos estaban involucrados en la incautación de 309 kilos de cocaína el pasado año, en el Aeropuerto Internacional de Bruselas.

Durante la investigación que duró poco más de un año, se determinó que el grupo aprovechó el inicio de la pandemia, para introducir ocho maletas, cargadas de cocaína, en la bodega de la aeronave tipo B-787-800.

Según el itinerario de vuelo, el avión ocupó la puerta A-5, en horas de la tarde del pasado día 15 de marzo del 2020, por donde transportó 257 pasajeros, 175 con destino a Bruselas y 82 pasajeros en tránsito a otros destinos, con un total de 161 equipajes.

Como parte de la cooperación y el seguimiento a la investigación, el Ministerio Público, solicitó a las autoridades de Bélgica, la cooperación mediante una comunicación de asistencia jurídica internacional, que servirán como evidencias durante el proceso judicial en el país en contra de los implicados.

Oficiales investigadores de la DNCD, y en coordinación con el Ministerio Público, realizaron reuniones virtuales y por mensajería electrónica con las autoridades del Reino de Bélgica, para lograr una efectiva y exitosa investigación conjunta.

El pasado año, la DNCD y el Cuerpo Especializado de la Seguridad de la Aviación Civil, (CESAC), dispusieron del traslado y suspensión de cinco agentes, siendo todos investigados por una comisión mixta de alto nivel dispuesta por el Ministerio de Defensa, que dispuso en ese momento de la cancelación de los involucrados en el caso.

Los detenidos son el ex agente de la DNCD Daury Mateo Terrero, responsable en ese momento de manipular la unidad canina, el ex sargento, Daniel Diaz Bello, de servicio en la máquina de rayos X y el ex raso Micki Matos Castillo, quien colocaba los sellos a los equipajes, ambos ex miembros del CESAC.

También los ex empleados del aeropuerto, Pablo Mariñez Morfe, Edwin Antonio Lantigua, Roberto Alcantara Sosa, Paul Alexander Vásquez y Edinson Andrés Alcántara Caro.

Once allanamientos y operativos fueron realizados de manera simultánea en las provincias de Puerto Plata, Barahona y Santo Domingo, para capturar a los implicados en esta estructura criminal, a los cuales se les conocerá medidas de coerción en las próximas horas.

Las investigaciones en relación al caso continúan abiertas y conforme avance el proceso se estarían ofreciendo más detalles.