A diez años de prisión fue condenada la madre de la menor de edad con la que el pelotero Wander Franco sostuvo relaciones sexuales tras acoger el Tribunal Colegiado de Puerto Plata el calificativo de abuso sexual.



El deportista no irá a prisión pese a ser declarado culpable de abusar sexualmente de una menor de edad. La condición para no ser enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey hombres a cumplir la pena, es “no acercarse a menores de edad con fines sexuales”.



En el caso de la madre, en la decisión tomada por unanimidad, el tribunal entendió que ésta cometió explotación sexual comercial en perjuicio de la infante ya que se, de acuerdo con las pruebas aportadas en el caso, ésta se beneficiaba económicamente de las relaciones que la menor de edad tenía.



“Lástima que una menor de 14 años, 15 años ya luego, tenga que hablar de ese modo de una madre”, dijo la presidenta del tribunal mientras describía lo dicho por la menor de edad.



El tribunal dijo que la acusación de abuso sexual, explotación sexual comercial y lavado de activos, se demostró más allá de toda duda razonable, sin embargo, cuestionó que la entrevista en cámara Gessel a la menor de edad se haya realizado siete meses después de haberse judicializado el caso.



Dijo que lo dicho por la menor cuando fue entrevistada en la cámara y que ella había sido manipulada porque cuando fue sometida a la entrevista, ella negó todo lo que había dicho en principio. Tanto en lo relativo al noviazgo que había sostenido durante unos cuatro meses con Wander Franco como con el hecho de decir que su madre la “vendió” y sacaba provecho económico de ella.



Según el tribunal, Chevalier ejercía “presión y chantaje” contra Franco.



Explicó que ella obtenía beneficios económicos ilícitos al ver a la menor como una mercancía, y se estableció que había un esquema de manipulación con fines de lucro.



“No se hizo justicia”



Por otro lado, la abogada de Franco consideró que no se hizo justicia en el caso porque, según dijo, el tribunal no fundamentó la decisión en los aspectos que ellos como defensa plantearon.



“Evidentemente que no se hizo justicia. Ustedes vieron los debates. Vieron que los puntos más controversiales de la defensa de Wander, no fueron fundamentados en la decisión oral”, dijo Irina Ventura al señalar que van a esperar a que les sea notificada la decisión íntegra para evaluar.



El Ministerio Público ponderó la decisión del tribunal en establecer la culpabilidad de los procesados, sin embargo, dijo que esperarán ser notificados para determinar si apelarán el fallo.



El Ministerio Público está conforme con la declaratoria de culpabilidad y con la sanción a la madre de la menor por considerar que es una infractora primara, en tanto que dijo que esperará que sea notificado el fallo para determinar qué haría en lo relativo a la condena suspendida dada a Franco.



“El Ministerio Público marca un nuevo precedente que es probar que la madre se benefició de la vulnerabilidad de esa adolescente. Por eso el mensaje es claro y preciso, todo aquel que se beneficie de la vulnerabilidad de un Niño, niña o adolescente, tendrá de frente este órgano acusador”, Luis Martínez, asistente del despacho de la Fiscalía de Puerto Plata.

Wander Franco llora al escuchar veredicto

El beisbolista Wander Franco no pudo contener las lágrimas tras escuchar la decisión del tribunal durante la audiencia en la que se anunció su condena. Durante la audiencia, los jueces explicaron que la determinación final tuvo en cuenta varios factores atenuantes. Entre ellos, se destacó la juventud de Franco, su condición de infractor primario y el daño significativo que ya ha experimentado en su carrera profesional a raíz de los hechos investigados.