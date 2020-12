Asaltan a Yiyo Sarante  y lo despojan de 500 mil pesos

El salsero dominicano Yiyo Sarante, fue asaltado la tarde de este miércoles en la Avenida España.

Informó a través de su cuenta de Instagram que dos individuos con mascarillas y un folder, apuntaron al salseo, a su padre y los obreros que se encontraban en obra de construcción del interprete “Corazón de Acero”.

El salsero expresó además que le “despojaron de RD $500,000.00 en efectivo, prendas valoradas en más de RD$1, 000,000 y mi celular.”

“Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente NO es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias, que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal [email protected] @raquel_arbaje @raquelpenavice @policiard @procuraduriagralrd” indicó

Pidió a las autoridades dar con el paradero de los malhechores.