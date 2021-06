Aspirante alcaldía New York cierra su campaña entre dominicanos Alto Manhattan

NUEVA YORK.- El aspirante a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien participará en las primarias demócratas a celebrarse este martes 22 de junio, donde se escogerán oficialmente los candidatos a cargos electivos, cerró su campaña electoral entre dominicanos residentes en el Alto Manhattan.

Junto a varios aspirantes quisqueyanos al Concejo Municipal y líderes de distritos, entre ellos Carmen de la Rosa, Pierina Sánchez, Shaun Abreu, Oswald Feliz, entre otros, Adams habló desde el Club Demócratas del Alto Manhattan por un Cambio sobre el futuro del Norte de Manhattan, El Bronx y la ciudad de NY.

Reiteró que posee planes concretos y reales para la RD en establecer programas en beneficios de las dos comunidades, agregando, “he ido muchas veces a RD, me siento dominicano y cuando sea alcalde reafirmaré mi posición con el país caribeño”.

Asimismo, afirmó que ayudará a RD desde el primer día de su gestión, y tiene en carpeta un plan para establecer acuerdos con el gobierno y dotar de equipos necesarios a bomberos, ambulancias y cubrir otras necesidades que beneficien la nación.

Además, ha destacado que “los dominicanos se han convertido en un importante aliado de su campaña política rumbo a la Alcaldía, y no olvidaré eso”, precisó.

Por su parte, el concejal Ydanis Rodríguez expresó: “Estamos terminando lo que comenzó David Dinkins, único alcalde de color que solo hizo cuatro años. Desde l898 se han elegido 22 alcaldes y solo hemos tenido uno de color”, manifestó.

“Nosotros estamos bien claros, la gente de nosotros no quiere delincuencia, quiere seguridad en las calles de la ciudad, eso es lo que manda en estas elecciones”, dijo Rodríguez.

Mientras, el congresista Adriano Espaillat también habló, manifestando que “durante todos los años que ha vivido en NYC, no he visto una crisis tan aguda como la que enfrentamos hoy, y para enfrentar esta crisis sanitaria y económica, no necesitamos un novato en City Hall, necesitamos un veterano”.

Espaillat recordó que en los años 80 y 90 todas las esquinas estaban adornadas con coronas fúnebres y murales de muertos debido a la alta criminalidad producto de la guerra contra las drogas en los vecindarios neoyorquinos, y dije que “no vamos a volver atrás, no necesitamos un novato, necesitamos un veterano”, señalando a Adams.

Otros que hablaron, Mark Levine aspirante a dirigir el condado de Manhattan, Brian Benjamín para Contralor, y los que aspiran al Concejo Municipal, De la Rosa, Sánchez, Abreu, y Feliz.

El precandidato Adams, al finalizar el acto, se dirigió a la Plaza las Américas, ubicada en Broadway con la calle 175, compartió con cientos de quisqueyanos, bailó merengue y jugó domino. Luego recorrió varias cuadras por la avenida Saint Nicholas para terminar en la calle 181.

En el trayecto fue saludado por decenas de dominicanos, se tomó fotos, conversó con discapacitados, hombres, mujeres y jóvenes, dándose un baño de pueblo.