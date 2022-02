Audiencia preliminar del caso Pulpo queda suspendida por dos meses

Santo Domingo - El juez Deiby Peguero Jiménez aplazó hasta el 4 de abril la audiencia preliminar del caso Pulpo, donde está implicado Alexis Medina y otras 26 personas, debido a varias situaciones que se presentaron e impidieron que este lunes comenzara a conocer el proceso.

Una de las razones por la que el magistrado suspendió la vista, es que a la mayoría de las defensas no le fue notificada la acusación por lo que no han estudiado el expediente y los abogados no estaban en capacidad de defender a sus clientes de las acusaciones que les imputa el Ministerio Público. El juez ordenó la notificación del escrito acusatorio de manera física hoy mismo y en una memoria USB las pruebas presentadas por el órgano acusador.

En ese sentido, el magistrado otorgó tiempo suficiente para que los imputados junto a sus abogados puedan estudiar el expediente, que consta de 3,500 páginas, y también analizar las pruebas que el Ministerio Público presentó en su contra. Sobre esto, ni el Ministerio Público, el Estado dominicano ni el los abogados de las Edes, (estos últimos querellantes y actores civiles en el caso) se opusieron.

Otra cuestión que produjo el aplazamiento, fue que varios de los nuevos encartados en este caso de corrupción, que se encuentran en libertad sin medida de coerción, no comparecieron al tribunal, por defecto de la notificación por lo que el juez ordenó citarlos nuevamente para que comparezcan en la próxima audiencia. El magistrado también ordenó que el imputado Carlos Alarcon le sea asignado un defensor público, pues compareció al final de la audiencia y dijo que no le habían notificado nada y que no tiene los recursos para pagar un abogado.

Además, el juez repuso los plazos y otorgó 25 días, para que, entre cosas, los abogados en representación del Estado y las Edes depositen su querella particular.

Debido a que no estaban dadas las condiciones para conocer la audiencia, el juez Peguero Jiménez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió aplazar la vista para el 4 de abril a los fines de que estas situaciones sean subsanadas. Dijo que a partir de esta fecha se conocerá la audiencia preliminar todos los lunes.

Por otro lado, el magistrado fijó para el lunes 21 del mes en curso la revisión de la medida de coerción de los 11 imputados que tienen diferentes medidas coercitivas.

¿Qué establece el expediente?

En el caso por corrupción y lavado de activos, figuran como acusados Alexis y Carmen Magalys Medina ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), quienes son hermanos del expresidente Danilo Medina, y que los acusan de aprovechar sus lazos familiares para delinquir dentro de un entramado de corrupción y lucrarse.

Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago.

Los imputados que fueron acusados de último son Rafael Leónidas De Óleo, Libni Valenzuela Matos, Paola Molina Suazo, Carlos Montes de Oca, Víctor Encarnación Montero, Francisco Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos Alarcón Veras, Lewyn Castillo Robles, Lina de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Mendez, Pachristy Ramírez Pacheco, José Genao Torres y María Torres Castellanos.

El Ministerio Público también presentó a cargos contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.

La Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha dicho que la investigación que realizaron demuestra que Alexis Medina, sin ser empresario, ni emprendedor exitoso, y “que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado”, logró un alto ascenso económico “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, quien gobernó al país entre 2012 y 2020.

El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.

Incluso, resalta, llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.

La Pepca asegura que el expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Alexis Medina se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero.

Dice que describe cómo Alexis Medinaz, a quien califican como el gerente operativo del entramado de corrupción, pasó de convertirse de “un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos”, en un próspero suplidor de múltiples dependencias estatales y llegó a tener socios como el excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, procesado en Estados Unidos por lavado de activos.