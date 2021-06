Autoridades dicen vacunarse es un deber ciudadano

SANTO DOMINGO.- El ministro encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, afirmó este sábado que la vacunación contra el virus SARS-COV-2 “no es una opción, sino un deber ciudadano”, por lo que exhortó a los ciudadanos a acudir a los centros que operan en todo el país para prevenir la enfermedad de covid-19.

Al encabezar la jornada “La Ruta de la Vacunación” durante un acto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Cabrera dijo que este sábado 19 de junio y mañana domingo 20 serán vacunadas unas 10 mil personas en 10 barrios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

El funcionario destacó los esfuerzos del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, coordinadora nacional del Gabinete de Salud, quien estaría en la apertura de la jornada, pero se excusó porque estaba junto al mandatario en la región Sur, para que toda la población esté vacunada y lograr la inmunización de rebaño, que evite nuevos contagios y más muertes a causa de virus y la covid-19.

Expresó que para combatir esta pandemia el mundo no tiene ningún otro medio disponible que no sea la vacuna, y República Dominicana no está exenta de sus ataques, y a causa de ésta ya han fallecido en el país más de 3,500 dominicanos.

Resaltó que, por esta razón, en el organismo a su cargo, la Propeep, el ciento por ciento de su personal ya está vacunado.

Informó que en la jornada “La Ruta de la Vacunación” estarán abiertos 20 centros de vacunación en 10 barrios de la capital y de varios municipios de la provincia Santo Domingo.

Este sábado, la jornada se desarrollará en los barrios Cristo Rey, Villa Consuelo, La Puya y Capotillo, de la capital, y en varios sectores de Sabana, del municipio Santo Domingo Norte de Santo Domingo, donde operarán dos lugares de vacunación en cada uno.

Para mañana domingo, los centros estarán abiertos en los barrios Villa Francisca y María Auxiliadora, del Distrito Nacional; en el municipio Boca Chica; y en los sectores Los Guarícanos, de Santo Domingo Norte, y Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste. En éstos también operarán otros 10 lugares de vacunación, dos en cada localidad.

Recordó que además de la jornada “La Ruta de la Vacunación”, hace tres semanas Propeep desarrolló la jornada “El Teteo de la Vacunación”, que abarcó otros 10 barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, durante la cual se entregó kits con jabón y gel para el lavado de manos y mascarillas, igual que hace este sábado y se hará mañana domingo.

En esta ocasión, la Propeep contó con la colaboración de varios influencers, quienes recorrieron los distintos centros de inoculación.

“Como buenos dominicanos, no nos podemos conformar con esto, ya que tenemos una gran responsabilidad con el país, de que todos los dominicanos y dominicanas estén ciento por ciento vacunados y vacunadas, como lo han manifestado el presidente Luis Abinader y nuestra vicepresidenta encargada del Gabinete de Salud, Raquel Peña”, proclamó el funcionario.

Precisó que acorde a este mandato del mandatario y la vicepresidenta la Propeep desarrolla la jornada con todo su personal integrado, junto a médicos, enfermeras y auxiliares del Ministerio de Salud Pública, así como con la cooperación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades del Estado.