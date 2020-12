Banco Promerica inaugura sucursal en la 27 de Febrero, El Vergel

En la nueva oficina operará una sucursal bancaria y el equipo de Banca Privada e Inversiones

Santo Domingo, - Con el propósito de afianzar su presencia en el mercado dominicano y ampliar su alcance, Banco Promerica abrió las puertas de una nueva sucursal ubicada en el sector El Vergel, desde donde operará un equipo de servicios y negocios y será sede de las oficinas de Banca Privada e Inversiones para continuar dando un servicio cercano y eficiente a sus clientes.

Durante la inauguración, Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica, expresó que “con la apertura de la oficina número diez en el país, la entidad financiera busca generar una banca de relaciones donde el cliente es el centro, anticipándose a sus necesidades siendo ágiles y cercanos con una propuesta de valor innovadora como ventaja competitiva”.

Marielyn Portorreal, vicepresidente senior de Banca Personas, agregó que “la nueva filial ubicada en la avenida 27 de Febrero No. 224, esquina calle La Fronda, laborará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Dispondrá de auto caja, cajero automático, caja accesible para discapacitados y una estación de autoservicio que incluye: computadora, teléfono para comunicarse al Centro de Interacción con el Cliente (CIC), imprimir estados de cuenta y registrarse o activar sus usuarios en nuestra Banca Digital”.

“Los clientes contarán con un personal capacitado, un equipo que ofrece respaldo y atención personalizada, salón de conferencias, una amplia cantidad de parqueos que incluirá preferenciales y para motocicletas, además de un centro de acopio para reciclar residuos”, agregó la ejecutiva.