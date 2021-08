El presidente de EE.UU., Joe Biden, tuvo un desliz este viernes mientras valoraba en rueda de prensa el desarrollo de la campaña de vacunación en el país contra el covid-19, y cifró en 350 millones el total de estadounidenses que ya se han inmunizado contra el coronavirus, lo que supera en unos veinte millones la población total.

"¿Cuál es la cifra de nuevo? Voy a recordar... 350 millones de estadounidenses ya han sido vacunados. Lo están haciendo bien", dijo Biden ante la prensa en la Casa Blanca.

Joe Biden just claimed "350 million" Americans have been vaccinated.

There are only 328 million people in the United States. pic.twitter.com/mdJ2VRCp8c

— Caleb Hull (@CalebJHull) August 6, 2021