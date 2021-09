Devotos de la Virgen de La Mercedes, fueron asaltados este viernes por delincuentes, los cuales aprovecharon la tradicional procesión por el día de la patrona del pueblo dominicano para cometer fechorías.

Durante el recorrido por varias calles de la Zona Colonial, algunos de los cientos de feligreses denunciaron que desaprensivos aprovecharon la aglomeración y en un descuido los “calteriaron” o le sacaron pertenencias de las carteras.

Tal es el caso de un hombre, identificado como Héctor Pérez, a quien supuestamente dos mujeres le sacaron la cartera del pantalón.

“Mi esposo me estaba protegiendo de ellas dos y me agarraba la cartera. Entonces en lo que mi esposo me cuidaba ellas le sacaron la cartera del pantalón”, explicó la esposa de Pérez.

La misma tan pronto se percató del robo se lo comunicó a los agentes de la Policía que se encontraban en el lugar.

Los agentes pudieron dar con las dos señoras, sin embargo, según se escucha en un video, ellas alegan que se encontraron la cartera e iban a proceder a devolverla a la iglesia Las Mercedes.

“Yo encontré sus documentos tirados y se lo iba a devolver al padre. Por hacer un favor mira donde me tienen”, vociferaba una de la señora, quien junta a la otra se resistía hacer apresada.

De igual modo, otra joven denunció a este medio que dos desaprensivos le arrebataron la cartera durante el recorrido de la procesión en la Zona Colonial.