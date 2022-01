Su nombre es Alia Ismail y ha pasado por varios cambios en su vida, su género, su imagen y su identidad. Pero no está cómoda/cómodo. Vive en Dearborn Heights en Michigan (Estados Unidos) y su caso lo ha publicado el periódico WXYZ de Detroit, que le contactó.

“Durante mi transición, documenté todo, ya sea en Instagram o en el documental real. Y para mí, pensé que habría sido muy poco auténtico si no compartiera esta parte”, dijo. “Porque es la vida real”.

En mayo de 2015, Alia comenzó la transición médica a Issa, un hombre trans en busca de un cuerpo de apariencia más masculina.

“Quería que mi cara fuera más definitoria. Mi voz para tener un poco más de sustancia. Tenía la idea de que las hormonas me iban a ayudar a solidificar mi masculinidad”, dijo al periódico.

Disforia de género

La Dra. Amanda Kaufman, una médica que ha trabajado en medicina transgénero durante 15 años, dice que lo que Alia estaba experimentando era disforia de género.

"La disforia de género es simplemente no sentirse cómodo con el cuerpo en el que estás", dijo.

Ella dice que este tipo de disforia ha cobrado un precio devastador en algunos de sus pacientes.

"Hay una gran tasa de abuso de sustancias, suicidio y otros tipos de violencia porque algunas personas con disforia de género no pueden imaginar otro día viviendo en el cuerpo con el que nacieron", dijo el Dr. Kaufman.

"Me miraba en el espejo y no era feliz"

Alia dijo que comenzó a sentirse muy insegura en sus relaciones incluso con el pelo corto y la ropa masculina. Entonces, después de la terapia, decidió comenzar con la testosterona.

"No soy una persona que tome medicamentos. Nunca me gustó tomar medicamentos", dijo Alia. "No fue hasta que finalmente me cansé de mirarme en el espejo y no ser feliz".

A Alia le tomó un año de hormonas finalmente alcanzar una sensación de euforia de género.

“Estaba tan feliz en mi cuerpo. Me encantaba mirarme en el espejo", dijo.

"Todavía tenía este aspecto andrógino a pesar de que tenía mucho más vello facial en ese momento. Estaba feliz".

Para los años dos y tres, dijo, las cosas cambiaron.

Contento, pero no tanto

“Simplemente continué volviéndome más y más masculino. Mi barba siguió siendo cada vez más copiosa y mi voz simplemente siguió cambiando. Ahora me percibían como un hombre cisgénero”.

La Dra. Amanda Kaufman dice que la mayoría de las transiciones de mujer a hombre pueden pasar desapercibidas.

"Le das a cualquier cuerpo femenino tres meses de testosterona y te verás como un hombre", dijo.

Pero esta nueva apariencia a menudo viene con el borrado de la propia identidad trans.

“Aunque parecía un hombre, todavía me sentía cómodo y resonaba mucho con las mujeres y no me gustaba que ya no se reconociera. Estaba muy incómoda en mi cuerpo otra vez”.

La muerte de la identidad

Kyra Smith, coordinadora de servicios de apoyo a la curación en LGBT Detroit, dice que la capacidad de Alia para morir le quitó su verdadera identidad.

"Y es por eso que puede ver a personas que toman hormonas durante un cierto período de tiempo y pueden simplemente dejar de hacerlo. Y no es necesariamente que estén haciendo una transición, es solo, 'No me gusta la forma en que los demás perciben mi cuerpo,'", dijo Smith.

Nueva disforia de género

Para 2018, Alia dijo que una vez más cayó en un estado de disforia de género. Pero no fue hasta febrero de 2021 cuando se dio cuenta de que las hormonas eran parte del problema.

“Por mucho que la testosterona me ayudó tanto y salvó mi vida y mi depresión, ya no me servía para ese propósito. Entonces sentí que, bueno, si esto no es algo que deba hacer para sobrevivir, entonces no necesito estar en eso", dijo Alia.

Han pasado 6 meses desde que Alia usó hormonas.

Dice que está feliz y que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado.

“Tengo que aceptar que eso es lo que pasé y eso es lo que tuve que superar para ser quien soy hoy”.

Si bien Alia actualmente se presenta más femenina, todavía espera tener una apariencia más andrógina en el futuro, solo que sin la ayuda de las hormonas.

“Creo que es muy importante que la gente entienda que el género es fluido. Y al igual que Alia, hay muchas personas en su viaje para descubrir quiénes son y su ser más auténtico", dijo Kyra Smith. "Y así es como una comunidad debe mostrar su comprensión y apoyo".