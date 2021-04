Cancelan de nuevo una pelea mundial de El Abejón Fortuna

El boxeador dominicano iba a combatir con Ryan García

Santo Domingo.- Póngale el "sello", de nuevo, de cancelada a una pelea en la que el boxeador dominicano Javier "El Abejón" Fortuna iba en busca de conquistar su tercer título mundial en el boxeo rentable.

Para el nueve de julio, en una ciudad de Estados Unidos, el púgil nacido en La Romana iba a contender con el mexico-estadounidense Ryan García. El combate se había pactado por el campeonato mundial (interino) del peso ligero (135 libras).

Reporteros del diario elCARIBE fueron informados que "otra vez El Abejón Fortuna ve frustrada su aspiración de ser de nuevo campeón del mundo...su pelea con Bryan García ha sido cancelada".

De inmediato no se dio "ninguna excusa" sobre la cancelación del combate que hace tres semanas der programó por disposición de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El Abejón Fortuna, en abril del pasado año, tenía firmada otra pelea, en disputa por el cetro ligero -también interino- con el excampeón mundial venezolano Jorge Linares.

Sin embargo, diez días antes de celebrarse el combate se informó que Linares había dado positivo de la pandemia del coronavirus..."este combate ha sido cancelado porque Linares ha dado positivo al Covid-19", se dijo en aquella ocasión.

Posteriormente también se hacía arreglos para que el veterano peleador criollo, que presenta foja profesional de 36-2 con 25 victorias por nocaut y ha sido campeón mundial en dos divisiones (pluma y ligero junior), subiera al cuadrilátero a combatir por una tercera faja mundial, pero todo quedó "en bambalinas".

¿Qué pasará con El Abejón?

El apoderado de El Abejón Fortuna., César Mercedes, dijo que "en realidad no me explico por qué nuestro boxeador ha sido tan perjudicado. No sabemos qué es lo que sucede que cada vez que él está listo para ir a un combate titular, todo se derrumba".

Directivos de la AMB habían informado que "el ganador de la pelea Fortuna vs García, al coronarse como campeón interino del peso ligero, iba a tener la oportunidad de combatir por el título ligero que ostenta -como titular regular- el estadounidense Davin Haney.

Pero, ¿qué pasará ahora, en lo inmediato, con El Abejón Fortuna?, se preguntaron expertos locales que, sin embargo, creen que "su suerte está echada",

Precisaron que seguro que las autoridades de la AMB tendrán que oficializar una pelea en la que el boxeador romanense pelee definitivamente por su tercera faja del mundo".

El Abejón Fortuna ha sido campeón del mundo en los pesos pluma y ligero junior. Busca ganar su tercera corona para de es manera convertirse en el primer boxeador profesional de República Dominicana que conquista tres fajas mundiales en otras tantas divisiones.