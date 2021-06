Canciller reitera que no habrá diálogo hasta que Haití detenga construcción de canal

Dajabón-El canciller, Roberto Álvarez, reiteró que hasta que no se vuelva a dialogar con Haití, no se tomarán decisiones con relación a la construcción del canal para desviar el río masacre.

"Hemos venido hasta acá para entender mejor el problema, insisto aquí mismo en Dajabón y reiteró que el diálogo no continuará hasta que los vecinos no detengan la construcción de la obra", dijo Álvarez.

El funcionario se refirió al tema, al sostener un encuentro con parceleros de las zonas que serán posiblemente afectadas por la conexión, desde la comunidad la Vigía, hasta el Coco y Sánchez del municipio Dajabón.

Los parceleros se quejaron de que no se les han hecho las suficientes presiones a Haití, para que detengan la construcción del canal, el cual no funcionará si no se construye un dique, cosa que también les será imposible.

Ramón Cordero dijo que ese proyecto debe ser abortado de inmediato y el canciller ha dado muestra de solidaridad en el caso.

Mientras que Cesar Brito, presidente de la asociación de parceleros del sector el Coco y Sánchez, confió en que las autoridades buscarán una rápida solución al problema antes de que esto pueda generar actos de violencia u otros tipos de protestas.

El canciller junto a otras autoridades y los parceleros, realizaron un descenso al lugar próximo donde haitianos construyen el canal, con el propósito de conectarse al río Masacre en la zona limítrofe.