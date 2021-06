China ha iniciado la construcción de lo que, según expertos independientes, son más de 100 nuevos silos para misiles balísticos intercontinentales.

Esto en un desierto cercano a la ciudad noroccidental de Yumen, una carrera de construcción que podría ser una señal de la importante expansión de las capacidades nucleares de Pekín.

Las imágenes comerciales por satélite obtenidas por los investigadores del Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación, en Monterrey (California), muestran las obras que se están llevando a cabo en decenas de emplazamientos a lo largo de una cuadrícula que cubre cientos de kilómetros cuadrados de terreno árido en la provincia china de Gansu.

Los 119 emplazamientos de construcción casi idénticos contienen características que reflejan las de las instalaciones de lanzamiento existentes para el arsenal chino de misiles balísticos con cabeza nuclear.

Qué representa esto para China

La adquisición de más de 100 nuevos silos de misiles, si se completa, representaría un cambio histórico para China, un país que se cree que posee un arsenal relativamente modesto de entre 250 y 350 armas nucleares.

Se desconoce el número real de nuevos misiles destinados a esos silos, pero podría ser mucho menor. China ha desplegado silos señuelo en el pasado.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló un plan para trasladar sus misiles balísticos intercontinentales a través de una matriz de silos en una especie de juego de trampas nucleares, para asegurar que los planificadores de guerra soviéticos nunca pudieran saber exactamente dónde estaban los misiles en un momento dado.

El auge de la construcción sugiere un gran esfuerzo para reforzar la credibilidad de la disuasión nuclear china, dijo el investigador Jeffrey Lewis, experto en el arsenal nuclear de China.

Lewis, junto con su colega Decker Eveleth, descubrió los lugares de construcción después de semanas de analizar fotos de satélites comerciales del noroeste de China. Describió la escala del proyecto como “increíble”.

“Si se añaden al recuento los silos que se están construyendo en otros lugares de China, el total asciende a unos 145 silos en construcción”, dijo Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Centro de Estudios de No Proliferación, que forma parte del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, en un resumen de sus hallazgos proporcionado a The Washington Post. “Creemos que China está ampliando sus fuerzas nucleares en parte para mantener una disuasión que pueda sobrevivir a un primer ataque de Estados Unidos en número suficiente para derrotar las defensas de misiles de Estados Unidos”.

El descubrimiento se produce tras las recientes advertencias de funcionarios del Pentágono sobre los rápidos avances en la capacidad nuclear de China.

Expansión impresionante

El almirante Charles Richard, que comanda las fuerzas nucleares de Estados Unidos, dijo en una audiencia en el Congreso en abril que una “expansión impresionante” estaba en marcha en China, incluyendo un arsenal creciente de ICBMs y nuevos lanzadores de misiles móviles que pueden ser fácilmente ocultados de los satélites.

Además, la armada china ha incorporado a su creciente flota nuevos submarinos con capacidad para fabricar armas nucleares.

El proyecto de construcción de silos del que se ha informado podría proporcionar a China otro medio para ocultar sus armas más potentes.

Las obras de construcción detectadas en las fotos de satélite están dispuestas en dos enormes franjas que cubren partes de una cuenca desértica que se extiende al oeste y al suroeste de Yumen, una ciudad de 170.000 habitantes situada en la antigua Ruta de la Seda de China.

