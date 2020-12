CNM convoca hoy a los aspirantes a miembros del TC

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aprobó anoche su cronograma de trabajo, de cara a convocar a los aspirantes a miembros de las altas cortes.



Al ofrecer la información el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó que en esta ocasión se convocó formalmente en su segunda sesión a los integrantes del CNM, con un cuórum de 7 miembros, sin la presencia del representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Víctor Fadul.

Informó que en el día de hoy 8 de diciembre se dará convocará a los aspirantes a ser miembros del Tribunal Constitucional, y que la información saldrá en algún medio de circulación.

Dijo que endicha convocatoria “el CNM inicia su trabajo convocando a los postulantes que aspiren a sustituir a los 4 jueces del Tribunal Constitucional, cuyo periodo vence el 27 de diciembre”.

“A partir de esa convocatoria los aspirantes tendrán 15 días para depositar sus documentos los cuales estarán constituidos, entre otros documentos, por formularios que podrán encontrar en la página web del CNM”, explicó Antoliano Peralta.

Añadió que el plazo comienza hoy en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y vence exactamente el día 23 de diciembre.

“A partir de ahí continuará el cronograma y posiblemente el día 13 de enero inicia la evaluación pública de los postulantes”, manifestó.

Durante la sesión se ratificaron los reglamentos números 1-17 y 1-19 de la ley 138-11, así como el reglamento para la evaluación de jueces para la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Reunión CNM inición sin la presencia del representante del PLD

A las 8:00 de la noche de ayer lunes inició la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura sin la presencia del representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Fadul, ya que la organización morada había sometido de extrema urgencia un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que obligó el pasado jueves pasado a suspender la primera reunión del CNM.

Precisamente la noche de ayer, el Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible el recurso del PLD que buscaba suspender las sesiones del CNM, alegando que la segunda mayoría en el Senado le corresponde al partido morado, misma que fue concedida al partido Fuerza del Pueblo por tener mayor número de senadores en su bloque que los peledeístas.

El consultor jurídico, al ser cuestionado sobre la presencia o no del representante del PLD en la próxima reunión del CNM, dijo que el cuórum se valida con la presencia de 6 integrantes y que ayer estuvieron presentes siete.

“El cuórum se forma a partir de la segunda convocatoria con seis miembros, puede ser que no esté el del PLD, que en una no venga el de la Fuerza del Pueblo, que en otra no el presidente de la República y tenga que ser sustituido o que en otra no venga la procuradora, es decir, siempre que haya seis miembros el Consejo sesionará váalidamente”, explicó.

A la reunión asistieron el presidente Luis Abinader, quien preside el CNM; los presidentes de las cámaras legislativas Eduardo Estrella, del Senado y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados; el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; la procuradora Miriam Germán Brito; el senador Bautista Rojas Gómez; y la jueza de la SCJ, Magda Nancy Salcedo Fernández.

El papel que juega el CNM y sus miembros

Las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se resumen en la elección de los jueces de las Altas Cortes: el Tribunal Constitucional (TC), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), además de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte Justicia. En esta ocasión el Consejo Nacional de la Magistratura esta compuesto por el presidente Luis Abinader, quien lo preside; Eduardo Estrella, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Bautista Rojas, senador de la Fuerza del Pueblo; Víctor Manuel Fadul, diputado del Partido de la Liberación Domininicana (PLD); Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); Magda Nancy Salcedo Fernández, miembro y secretaria del CNM; Miriam Germán Brito, procuradora general de la República. El CNM es instituido en República Dominicana por la modificación constitucional de 1994, cuya existencia y promoción se le reconoce a José Francisco Peña Gómez, fenecido líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como resultado de la crisis política de las elecciones presidenciales de ese año. Sus competencias e integración fueron ampliadas en la constitución dominicana proclamada en 2010.