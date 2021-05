"Como si tener una talla 46 fuese un problema": Despiden una joven azafata porque no le quedaba bien el uniforme

España.- La madrileña Alba Nevado relató en Instagram que fue despedida de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por la forma de su cuerpo.

Según la joven, fue contratada por la agencia Best Way para trabajar en el evento como azafata. Sin embargo, al probarse el uniforme que le fue proporcionado un día antes de la feria, descubrió que era demasiado pequeño. Cuando trató de cambiarlo, le dijeron que solo había talla única y si quería podría ir con un traje negro.

El día del evento, Nevado llegó al lugar una hora antes, pero no le dejaron entrar. "'Nada más entrar', me dicen, '¿tú eres la del problema?' Como si tener una talla 46 fuese un problema", recuerda la joven.

"Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar", dice Nevado entre lágrimas y resume: "Como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar".

La publicación de la joven se hizo viral y ha sido reproducida ya más de 3 millones de veces. Varias horas después del primer video, Nevado divulgó otro, en el que indica que recibió "un apoyo masivo" y descubrió "nuevos casos" parecidos. Asimismo, resaltó que recibió "mil disculpas" por parte de la Fitur, así como de la agencia que la contrató.

"El hecho de que no hubiera uniforme de mi talla, se ha relacionado con la escasez de fabricación y presupuesto en cuanto al uniforme. Todo esto derivado por la crisis de la pandemia", escribió Nevado en el texto que acompaña el video.