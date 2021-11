Competidores del INFOTEP ganan medallas de bronce en WorldSkills Americas

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), logró dos medallas de bronce al participar, junto a 13 países, en la competición internacional WordSkills Americas Guatemala 2021, en las habilidades de Ciberseguridad y Soluciones de Software IT.

Nancy Castillo, de Ciberseguridad y Bryan Carrera, de Soluciones de Software IT; se destacaron entre 50 jóvenes de instituciones de formación profesional de Brasil, Colombia, Bolivia, Barbados, El Salvador, Ecuador, Chile, México, Paraguay, Canadá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y, nuestro país, República Dominicana.

En esta competición también participaron Paola García, en Diseño Gráfico y Ángel Carrasco, en Sistemas de Redes IT, logrando un excelente desempeño.

La ceremonia de clausura, realizada en Guatemala, fue seguida en nuestro país desde las Direcciones Regionales Metropolitana y Cibao Norte del INFOTEP, estuvo presidida por la subdirectora general de la institución, Maira Morla y la directora de Innovación y Desarrollo, Maura Corporán; quienes estuvieron junto a los competidores y sus familiares, así como los expertos que dieron seguimiento a la competición internacional.

Nancy Castillo además de recibir medalla de bronce fue reconocida como “la mejor de la nación”, por su puntuación sobresaliente entre los competidores del país.

Maira Morla saludó en nombre de Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, el esfuerzo y dedicación de los jóvenes que participaron en la competencia, destacando que todos son triunfadores.

“Para todos ustedes, competidores, que ponen en alto el nombre de nuestro país y el nombre del INFOTEP, me emociona mucho ver cómo nuestros muchachos se salen de la rutina, se salen del día a día y asumen su capacitación con responsabilidad. Esto les permite medir sus competencias con países más desarrollados que el nuestro, exhibiendo resultados notables”, dijo la subdirectora Morla.

Mientras que Maura Corporán, directora de Innovación y Desarrollo, dijo que con el logro alcanzado se está celebrando la calidad de la formación técnico profesional del INFOTEP, destacando que los que no ganaron medallas también obtuvieron un buen sitial en las puntuaciones.

“Todos son ganadores, de hecho, la experiencia que tenemos es que este tipo de competición abre un conjunto de posibilidades para los competidores y para la institución misma”, afirmó.

Ganadores de medalla de bronce

Los participantes ganadores de medallas de bronce coincidieron en motivar a los jóvenes a que sigan aprendiendo y den a conocer sus habilidades y destrezas.

“Esta competencia fue ardua, trabajosa y difícil, nada es fácil, pero si se puede. Yo me siento orgullosa y feliz al ganar medalla y me da a entender que he demostrado todo lo que puedo llegar a ser. El INFOTEP dispuso todo lo necesario para llegar poder llegar a esta meta”, expresó Nancy Lisbeth Castillo del Rosario.

Nancy Castillo tiene 19 años de edad, en el 2018 al finalizar el bachillerato ingresó al INFOTEP, donde ha cursado todos los programas técnicos del área de informática incluyendo Diseño y Desarrollo de Aplicaciones.

“Me siento orgulloso por haber ganado medalla de bronce y agradecido. Realmente fue un largo camino, un recorrido muy extenso y de mucha lucha, todos los competidores dimos muchos de nuestro ser. Quiero que los demás jóvenes sepan que estudiar y prepararse sí da resultado. También agradezco al INFOTEP por el apoyo brindado”, dijo Bryan Antonio Carrera Mañón.

Bryan Carrera tiene 19 años de edad, al finalizar sus estudios secundarios en 2019 ingresó al INFOTEP a cursar Manejo de Paquetes de Oficina e Internet y a la carrera técnica de Diseño y Desarrollo de Aplicaciones.

SOBRE WORLDKILLS

WorldSkills International es una organización global líder que fomenta la excelencia en las habilidades para el trabajo entre los jóvenes.

Es un espacio donde estudiantes técnicos y tecnólogos de todo el mundo compiten en campeonatos nacionales, continentales y mundiales, para demostrar su destreza en habilidades para el trabajo.

Con esta estrategia se promueve el desarrollo de habilidades vocacionales y se intercambian conocimientos que aportan a una mejor cualificación del talento humano.