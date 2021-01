Comunidad latina afectada por inequidad en la vacunación contra el coronavirus

Un sitio de vacunación de covid-19 en un barrio latino en la ciudad de Nueva York, fuertemente afectado por la pandemia, vio a un número abrumador de estadounidenses nativos que no eran parte de la comunidad aparecer para recibir la vacuna este mes, dicen los líderes de la ciudad, dejando al descubierto una disparidad nacional que muestra que las personas de color están siendo vacunadas a tasas dramáticamente más bajas.

El punto de vacunación en el Armory Track & Field Center en Washington Heights fue inaugurado el 14 de enero por el NewYork-Presbyterian Hospital y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Inicialmente, se ofrecieron citas para vacunas a personas de 65 años o más que vivan en el estado de Nueva York.

Los legisladores que representan a Washington Heights y un médico que atendió en el sitio la semana pasada dijeron que la primera ola de vacunas fue para muchos neoyorquinos blancos mayores de 65 años que viajaron a ese punto desde otras partes de la ciudad y el estado.

El alcalde Bill de Blasio lo calificó el viernes de «indignante».

«Cuanto más me entero sobre esto, más me enfado», dijo de Blasio durante una conferencia de prensa virtual. «De alguna manera, en lugar de enfocarse en la comunidad latina de Washington Heights, un lugar que realmente fue golpeado por el covid, el enfoque fue de alguna manera propicio para que personas de fuera de la comunidad vinieran y se vacunaran, pero no las personas que viven allí en Washington Heights. Totalmente al revés».

Los ‘neoyorquinos de color’ iban a recibir las dosis

El problema en el sitio de Washington Heights es un ejemplo evidente de la inequidad en el acceso a las vacunas en todo el país.

En un comunicado de prensa que anunció el lanzamiento, Cuomo dijo que el objetivo de la asociación con el NewYork-Presbyterian, el Weill Cornell Medicine y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia era «asegurarse de que los neoyorquinos de color no se queden atrás».

CNN se comunicó con el NewYork-Presbyterian el miércoles para preguntar sobre la disparidad y una portavoz del hospital proporcionó un comunicado diciendo que «con vigencia inmediata» el sitio dedicaría todos los espacios para citas a los residentes de la ciudad de Nueva York, con al menos el 60% reservado para los residentes elegibles de las comunidades de Washington Heights, Inwood, North y Central Harlem y South Bronx.

El NewYork-Presbyterian dijo en un correo electrónico a CNN el viernes que en los últimos dos días más del 80% de las personas vacunadas han sido residentes de esas comunidades.

«Una iniciativa de participación en curso se centra en llegar a los residentes elegibles del norte de Manhattan e inscribirlos para las citas», indicó el hospital en su comunicado el miércoles. «Este proceso se lleva a cabo en asociación con más de 40 organizaciones comunitarias y religiosas y otros socios, y se centra en brindar acceso, superar las dudas y abordar las desigualdades persistentes».

Más de 25.000 personas han sido vacunadas en el sitio desde que abrió, según el hospital. El NewYork-Presbyterian no tuvo un desglose racial de los receptores de la vacuna.

Washington Heights y la vecina Inwood, que según el informe NYC Health de 2018 son 72% latinos, han sido un semillero de casos de covid-19. Los latinos representan el 30% de las muertes en la ciudad de Nueva York.

El concejal de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, le dijo a CNN que el proceso de registro inicial para el sitio Armory requería varios pasos para el registro y la evaluación de elegibilidad y no se adaptaba a los residentes de Washington Heights que no hablan inglés y no son expertos en tecnología.

En Washington Heights / Inwood, el 37% de los residentes tienen «dominio limitado del inglés», según el informe de NYC Health de 2018.

Una declaración del 14 de enero en el sitio web del estado de Nueva York dijo que las personas que eran elegibles para recibir la vacuna podían registrarse a través de un portal para pacientes de Columbia, el New York-Presbyterian y el Weill Cornell Medicine o crear una nueva cuenta en una página separada.

«Es como ‘Los juegos del hambre'», afirmó Levine. «Las personas que no tienen una computadora, no tienen un buen Internet, no se sienten cómodas con la tecnología, tal vez tienen habilidades limitadas en el idioma inglés, no lo están logrando. Y eso se refleja en quiénes aparecen en estos lugares».

La doctora Susana Bejar, del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, dijo que fue testigo de primera mano de la disparidad en Washington Heights cuando se ofreció como voluntaria en ese punto de vacunación como verificadora de citas el 23 de enero.

Béjar comentó que de las 2.400 personas que recibieron la vacuna ese día, la mayoría no eran de la comunidad local. «En pocas palabras, nunca había visto tanta gente blanca en Washington Heights», tuiteó Béjar el domingo.

Bejar dijo que el sitio debe priorizar a los residentes de Washington Heights al permitir citas el mismo día y sin cita previa, reservar vacunas para quienes viven en la comunidad, ofrecer ayuda a las personas que tienen dificultades para registrarse en la aplicación con teléfonos inteligentes y garantizar que los residentes tengan tiempo para programar sus citas.

«Es difícil hacer tanto velocidad como equidad», afirmó Bejar a CNN. «Cuando las vacunas se distribuyen principalmente a través de una aplicación de teléfono inteligente en inglés a quien actualice la solicitud primero, las inequidades estructurales de larga data se replicarán a menos que la comunidad médica haga un esfuerzo consciente y constante para abordarlas»