Creen no ha sido la Policía la que ha fallado, sino que en el país no ha habido continuidad en los procesos de reforma

Santo Domingo. A propósito de la reforma policial que impulsa el Gobierno, los exdirectores de la Policía Nacional general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, manifestaron que tanto la entidad policial como las Fuerzas Armadas están formados para para obedecer al poder civil legalmente constituido, es decir, al presidente de la República.

Ante lo expuesto por el presidente Abinader de que dentro de la Policía hay quienes se resisten al cambio, Guzmán Fermín manifestó que en toda organización pública o privada, siempre habrá niveles de resistencia naturales porque un cambio implica incertidumbre.

“Por lo tanto la doctrina que tenemos nosotros es obedecer al poder civil”, enfatizó el exdirector de la Policía.

Al comparecer en el programa Despierta con CDN, Guzmán Fermín criticó que el Estado no provea a los agentes de pistola, macana, gas pimienta, pito, cámara de seguridad y esposas para el uso correcto de la fuerza y que solo le den un arma de fuego.

De su lado, Rosado Mateo dijo que no ha sido la Policía la que ha fallado, sino que en la República Dominicana no ha habido continuidad en los procesos de reforma que se han iniciado.

“Lo que pasa es que si cada vez que entra un Gobierno vamos a entrar en un plan distinto que políticamente se reedita para el presidente que esté de turno, entonces vamos a estar andando como el cangrejo (un paso para adelante, dos para atrás)”, expresó.

En ese orden, Guzmán Fermín dijo que para poder lograr una real seguridad ciudadana, también se debe reformar el Ministerio de Interior y Policía, fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario porque a su juicio ese tema debe ser tratado como un problema social con subsistemas distintos.

“La Policía es un elemento más, pero al igual que la salud del ser humano hay subsistemas (…)”, aclaró.

Comisión

Con relación a la comisión de 21 miembros que conformó el presidente Luis Abinader para trabajar en la transformación y modernización de la Policía Nacional, Guzmán Fermín entiende que sería muy difícil que todos se pongan de acuerdo.

“Hay que concertar, hay que dialogar, hay que llegar a alianzas con todos los sectores políticos del país, con todos los sectores empresariales, las iglesias, las comunidades, para juntos todos llegar a un acuerdo del plan que se diseñe ahora para que se le dé continuidad y que cualquier partido que surja de las urnas tenga la obligación de continuación del plan durante esos 18 ó 20 años”, recomendó el exdirector de la Policía.