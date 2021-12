Defensor del Pueblo: “Las emergencias no se pueden dejar de atender”

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó que “las emergencias no se pueden dejar de atender”, esto, al ser cuestionado sobre el caso de las embarazadas haitianas.

Sin embargo, Ulloa dijo que su posición es neutral y que se refería a las emergencias en general.

“Uno de los retos como sociedad es delimitar el tema migratorio, dentro de todos los trasiegos está lo humano”, sostuvo.

Al referirse a la visita que realizó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, dijo que cuando hace una visita de inspección, “estoy inspeccionando la buena administración pública”.

“En la maternidad me gustó lo que vi, todos los derechos se están respetando, en higiene, ubicación, iluminación, todo estaba correcto”, dijo.

Al ser entrevistado por el periodista Adolfo Salomón, en el programa “Verdades al Aire”, reveló que le visitó el Sistema de Naciones Unidas, para discutir la deportación de embarazadas haitianas.

“Les pedí que me muestren pruebas sobre los casos en que se deje de atender a las embarazadas haitianas, y no me han sido presentadas”, aseguró.

Se recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hace unos días su preocupación por las denuncias de las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas desde República Dominicana.

En un comunicado fechado en Washington, la CIDH afirma que las expulsiones de mujeres embarazadas las expone "a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de la salud reproductiva".

Posteriormente, el Gobierno respondió al comunicado de la CIDH, catalogando de "injusto e inoportuno", el comunicado de la CIDH sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.