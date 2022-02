"DGII solo ha convocado a vistas públicas sobre ITBIS servicios digitales"

SANTO DOMINGO - La abogada y comunicadora Julia Muñiz llamó este miércoles a la población a no alarmarse, tras recordarle que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no ha presentado un proyecto de ley ni una resolución, sino que solo ha convocado a vistas públicas para abordar la posibilidad de que los servicios digitales que ofrecen proveedores extranjeros paguen impuestos.

“La DGII no ha dicho que hay un proyecto de ley, que hay un decreto, no hay una normativa, no hay una resolución. Lo que DGII ha hecho es un llamado a unas vistas públicas que inician el 15 de febrero y finalizan el 21 de marzo para conversar con la ciudadanía con relación a la posibilidad de que estas plataformas paguen impuestos”, expresó Muñiz en el programa El Nuevo Diario AM.

Recordó que esta es una propuesta que viene trabajándose desde el año 2020, cuando tuvo su rechazo ante la ciudadanía, pero que ha sido retomada por un tema de continuidad de Estado.

Asimismo, criticó el hecho de que cada vez que la DGII toma un tema para regularizarlo se crea todo un “reperpero”.

“Nuevamente dentro de los temas de continuidad de Estado el director general de Impuestos Internos está tomando todos los temas en carpeta. Señores, cada vez que Impuestos Internos toma un tema para organizar se hace una catarsis, simplemente se ve la parte de recaudar impuestos y no se está viendo que se está organizando la casa”, manifestó Muñiz.

La comunicadora reiteró que el llamado que está haciendo la DGII es muy sabio “en el entendido de que lo está abriendo a vista pública para escuchar la población”.

“Señores, nos están dando participación a integrarnos a opinar, no se ha tomado una decisión con relación a la parte de los impuestos “, agregó Muñiz, antes de reiterarle a la población que participen en dicha vistas públicas.

“Así, si usted no está de acuerdo, opine, si está de acuerdo, opine, porque ese es otro problema también que nosotros como ciudadano hacemos la catarsis, pero crean la vista pública y nadie va”, concluyó la especialista.

Este miércoles la institución estatal aclaró que los usuarios dominicanos que contraten o consuman los servicios digitales que se le aplicará el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) no son los que pagarán dicho tributo.

La DGII precisó, que en la construcción del proyecto del reglamento de aplicación de ITBIS a proveedores extranjeros, solo abarca a los prestadores de servicios electrónicos no residentes en la República Dominicana tales como: Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Airbnb, Indriver, entre otros y no a quienes consuman vía estas aplicaciones.}