Diputado Rubén Maldonado: “Es una vulgar mentira lo que ha dicho Taveras”

Afirma solo han pedido respeto del Gobierno

Santo Domingo.- El diputado de Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, respondió este jueves a las declaraciones del presidente de la Comisión Especial del Senado que escogió los miembros de la Cámara de Cuentas, Antonio Taveras, de que el partido opositor intentó negociar los postulantes al Pleno del órgano regulador a cambio de que los legisladores seleccionaran al exdiputado de esa organización política Henry Merán como Defensor del Pueblo.

Maldonado dijo que “es una vulgar mentira” lo que ha dicho el senador de Santo Domingo, ya que no buscaban ningún intercambio o negociación.

Señaló que “nosotros no estamos pidiendo nada a cambio, no hemos pedido nada a cambio. En este Gobierno no ha dado, ni hemos pedido ni queremos, ni estamos buscando absolutamente nada del Gobierno, solamente que se nos respete. Si eso este Gobierno no sabe hacerlo entonces tampoco tenemos porqué mendigársele”.

El diputado agregó que Merán es un candidato común y corriente como cualquier otro.

“En su momento, ya de hecho yo lo estoy haciendo, pero en su momento le vamos a contestar también de una forma contundente, pero vuelvo e insisto, es una vulgar mentira lo que ha dicho Taveras”, manifestó quien también fue presidente de la Cámara de Diputados, cuando periodistas que cubren el Congreso le preguntaron que si el Fuerza del Pueblo se va a dirigir oficialmente a aclarar el pronunciamiento del senador del PRM.