El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mayor general Juan Manuel Méndez, manifestó este jueves que por su condición de militar no emite ninguna opinión sobre los cuestionamientos de la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, sobre las medidas preventivas que llevó a cabo el Gobierno para enfrentar los efectos de la tormenta Fred.

A través de su cuenta de twitter, Cedeño escribió que la tormenta “ha causado graves daños” y se preguntó “¿qué pasó?”, “¿no se tomaron a tiempo las precauciones de lugar?”.

Al ser abordado sobre el tema, Méndez sacó su cédula de la cartera y expresó lo siguiente: “Este documento todavía yo lo conservo porque no he sacado la cédula de civil. Mi cédula es militar todavía. Cuando la cambie, la semana que viene, que voy a cumplir un año puesto en retiro, puedo contestar porque es un tema que es de alta política y todavía yo me considero un militar”.

El director del COE, quien desde el 2005 hasta la fecha ha tenido la responsabilidad de coordinar y dirigir todas las situaciones de emergencias y desastres ocurridas en la República Dominicana, sostuvo que guarda mucho respeto por las personas con quienes ha trabajado en diferentes periodos gubernamentales.

“Jamás hablaría mal, nunca, ni de ella (Margarita) ni de las personas con la que trabajé”, respondió a los periodistas que le abordaron sobre el tema, durante la presentación del boletín número 5 de la tormenta Fred en el país.

A juicio de Manuel Méndez, las instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia se articularon bastante bien y emitieron los niveles de alerta con tiempo.