Domingo Jiménez es diagnosticado con un tumor maligno

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Domingo Jiménez, anunció la tarde de este miércoles que padece de un tumor en el hígado y páncreas y que en las próximas horas iniciará un tratamiento médico.

El político hizo el anuncio en su cuenta de Twitter @domingojimenez, con dos mensajes en los que detalla su situación de salud y el procedimiento que contempla efectuarse.

En el primer tuit dijo que luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, fue diagnosticado con la enfermedad, sin especificar en qué fase se encuentra el tumor.

Indicó que en las próximas horas será sometido a un tratamiento y agradeció a todas las personas que se han interesado por su salud.

“Buenas tardes, luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, lamento informarles que he sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas, la cual empezará a ser tratada en las próximas horas. ¡Gracias a [email protected] por estar pendientes!”, posteó el también titular de la Secretaría de Asuntos Laborales de la Fuerza del Pueblo.

Mientras que cinco minutos después de anunciar que padece de la enfermedad, escribió un segundo tuit donde sostuvo que el médico que está tratando su padecimiento de salud le recomendó mantenerse al margen del teléfono celular.

“El equipo médico que me trata me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen, y les presento formales excusas. Gracias por su comprensión. Un abrazo. ¡Dios es grande!”, finaliza el mensaje.