Duarte es seleccionado por Indiana en el Draft de la NBA

El dominicano Chris Duarte fue seleccionado por Indiana Pacers como el pick número 13 de la primera ronda del Draft de la NBA la noche de este jueves.

Duarte, nativo de Puerto Plata y 24 años, viene de jugar en la NCAA con la Universidad de Oregón. En su última campaña registró un promedio de 17.1 puntos por partidos; 4.6 rebotes y 2.7 asistencias. Durante su escogencia, el dominicano estuvo acompañado de su esposa e hijo.

Chris Duarte (@C_Duarte5) gets selected 13th overall by the @Pacers!

2021 #NBADraft presented by State Farm on ABC/ESPN pic.twitter.com/JOZIQh8TLS

— NBA (@NBA) July 30, 2021