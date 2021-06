El Pachá pide “orar” por Rene Brea y dice que solo un milagro lo salva de los Premios Soberano.

Santo Domingo- El comunicador Frederick Martínez "El Pachá" dijo que la competencia se ha perdido en Premios Soberano y eso puede los puede hacer fracasar. Expresó que los dominicanos tienen otros factores que le interesa para no compararlos con grandes premios internacionales.

Premios Soberano regresa como una plataforma que continuará con su rol de reconocer los logros del sector artístico, al tiempo que trae un nuevo formato que brindará oportunidades de desarrollo al talento dominicano. Esta premiación evoluciona para convertirse en una plataforma de apoyo para el talento dominicano que tiene como propósito continuar motorizando el crecimiento de los artistas nacionales y brindar nuevas oportunidades según se reporta.

“Los Premios Soberano no se pueden comparar con otros premios. Los dominicanos somos únicos y tantos musicales y sin competitividad no me convence. Rene todo lo tiene en su contra. Por Ejemplo: Acroarte una institución dividida, las localidades como el Covid19, Zona Colonial, y el monumento de Santiago crea una situación difícil. Rene Brea va hacer un gran espectáculo y tengo preocupación por los musicales son demasiados. El merece una estatua porque es un héroe a realizar estos premios indicó para Al Día TV Más.

Premios Soberano 2021 y será el martes 15 de junio a las 7:00 de la noche por Color Visión, canal 9

Más de Premios Soberano y su historia.

Los Premios Soberano, inicialmente conocidos como Premios Casandra, vieron escena por primera vez el 15 de abril de 1985 en una ceremonia celebrada en el desaparecido cine teatro Olimpia. En esta ocasión fueron premiadas 12 categorías y se reconoció con el máximo galardón, El Soberano, a Luis Rivera.

Para 1987, año en que se celebra la tercera edición del premio, la empresa orgullo de todos los dominicanos, Cervecería Nacional Dominicana, inicia su relación histórica con el galardón que se convertiría en el de mayor envergadura del arte y la cultural nacional.

A lo largo de los años, Acroarte, gremio responsable de los reconocimientos, y Cervecería Nacional Dominicana, principal aliado del galardón, convirtieron los Premios Soberanos en el evento más esperado del año y de mayor rating en la televisión dominicana gracias a la implementación constante de iniciativas vanguardistas en su producción. Siendo valorados por todos los dominicanos, como el reconocimiento del patrimonio nacional, que transmite y premia la mejor expresión del arte y la cultura dominicana.

Para este 2021, Premios Soberano evoluciona para convertirse en una plataforma de apoyo para el talento dominicano que tiene como propósito continuar motorizando el crecimiento de los artistas nacionales y brindar nuevas oportunidades.

Con esto Cervecería Nacional Dominicana y Acroarte reafirman su compromiso con impulsar el crecimiento de la industria del espectáculo, para que juntos podamos destapar la evolución de República Dominicana aclamando qué #SoberanoSomosTodos.