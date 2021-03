Santo Domingo.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elías Serulle, anunció este martes de manera oficial su salida de la que fuera su casa política por 27 años.

El exembajador de Turquía, asegura que el PLD ha dado claras señales de que “en el camino tomado siguen presentes las razones que provocaron su salida del poder. Siento que perdieron la conexión con la base, que fue la esperanza del partido”.

“El PLD ha tenido en sus manos una oportunidad valiosa para reflexionar y corregir errores. En la participación política es necesario que existan propósitos de valor, que estén por encima de las simplezas. El retorno al poder no puede ser en sí mismo un fin. Debe existir un porqué del retorno. Hoy el PLD perdió su fin y se ahogó en la justificación de los medios. Siendo así, no voy a continuar”, expresó el político.

Serulle, quien también ha sido diputado por el PLD en cuatro ocasiones, agradeció a compañeros y compañeras con quienes creció como político y con los que compartió los mismos sueños e ideales, así como momentos difíciles que impulsan hoy su decisión.

“Vivimos grandes frustraciones, y en silencio vimos cómo se nos derrumbaba la pared de la democracia, sin advertir que con ello también se destruía la razón de nuestra existencia como organización política”, expresa y luego añade: “Agradezco a quienes me adversaron en las diferentes etapas, porque me hicieron más fuerte y experimentado. Las cicatrices de estas heridas construyeron en mí la piel más sensible ante las acciones que suprimen la democracia”.

Serulle había anunciado en febrero pasado sus aspiraciones al Comité Político del PLD, próximo a ser elegido. Su candidatura promovía una transformación del PLD por medio de procesos transparentes, del cumplimiento de los estatutos, principios y valores, y de atención a las comunidades a través de los miembros de la base. Fue vocero del Bloque de Diputados de dicho partido, demostrando gran capacidad de exposición, apertura al diálogo y a la concertación, sensibilidad y disposición de servir a los diferentes sectores que componen la sociedad dominicana. Asegura que seguirá aportando al desarrollo de la nación dominicana desde otras plataformas, siempre comprometido con la transparencia, la honestidad y respeto a la democracia.

“La puerta que uso hoy para mi salida, propongo convertirla en un puente que guíe la unidad de nuestra gran familia, y convertir este día en el inicio que se podrá ver desde la ventana de la esperanza, para juntos construir nuevos sueños de democracia, participación y fe en un mejor país”, concluyó el político.