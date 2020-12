El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en su contra

Santo Domingo.- El exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Christopher, implicado en el entramado de corrupción administrativa que presuntamente encabeza el hermano del expresidnete Danilo Medina, aseguró que no tiene dinero para pagar un abogado y acusó al Ministerio Público de mentir en su contra.

“Lo único que yo tengo es mi nombre, no tengo nada y la Fiscalía lo ha tirado por el suelo, lo ha embarrado y los años que me quedan de vida no serán suficientes para poder limpiarlo”, sostuvo de manera eufórica al defenderse frente al juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Christopher llamó al Ministerio Público que le indique dónde está el dinero que dice que ostenta para él ir a buscarlo y calificó como una “bajeza que no va a perdonar” las acusaciones en su contra.

"El único en esta sala que no tiene con qué pagar a un abogado soy yo, ellos tienen que decir cuánto crecieron mis activos del 4 de agosto del 2015, a la 1:04 que llegué a la oficina de Francisco Pagan, al 19 de agosto del 2020 que fue que salí de la OISOE", solicitó.