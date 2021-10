Esperan prevalezca institucionalidad RD seguir fortaleciendo democracia

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en varios estados de la circunscripción 1 en Estados Unidos manifestaron esperar que la institucionalidad en la República Dominicana continúe prevaleciendo para fortalecer el sistema democrático y recobrar la fe en la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior.

Recordaron lo proclamado recientemente en New York por el presidente Luis Abinader: “antes, para elegir la JCE o elegir los órganos institucionales era toda una crisis, tenía que haber una mediación; ya no, porque este es un gobierno que no hay que convencerlo de nada, todo ha sido apolítico y apartidista, hoy el país es seguro, hoy la RD es un oasis de democracia e institucionalidad en toda la región, y ese es nuestro compromiso”.

En un documento, los quisqueyanos consideran "justa y transparente" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el certificado de elección entregado a Julio César Martínez González como regidor por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y que se restituya a Yovanny Soto Jiménez.

Asimismo, el tribunal ordenó revocar las sentencias por medio de las cuales se rechazaba el reconocimiento del Partido Generación de Servidores que preside Carlos Peña.

Los dominicanos que vienen apoyando al postulado candidato a diputado, Yomare Polanco, en sus reclamos y demandas de que funcionarios de la JCE supuestamente cometieron un fraude en su contra, desapareciendo valijas, quemando boletas y tirando cientos de ellas a la basura, esperan del alto tribunal seguir actuando apegado a la verdad, la transparencia y justicia.

Sostienen que Polanco ha presentado pruebas del fraude y funcionarios electorales en Nueva Jersey confirmaron al presidente de la JCE, Román Jáquez, que destruyeron boletas, quien luego lo hizo saber públicamente.

Líderes de diferentes partidos políticos del país están demandando que se haga justicia con el doctor Polanco.

Entre ellos el precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, ha proclamado que se debe investigar a fondo la destrucción de boletas, afectando severamente a Polanco, "porque eso es intolerable en una democracia que se respete”.

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, ha expresado: “yo pienso que se ha estado investigando eso y se van encontrando evidencias, indicios, pruebas de que efectivamente hubo una alteración de la voluntad popular”.

“Si eso logra comprobarse así, tiene que tomarse una decisión enérgica, ejemplar para reparar ese daño y reconocer el triunfo de a quien lo han despojado, y de quien ya sabemos se merece efectivamente ese reconocimiento”, precisó Leonel ante una pregunta sobre el caso de Yomare.

Por su parte, el presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, ha dicho que “Polanco mantiene su lucha con el apoyo que ha tenido donde hay dominicanos que reconocen su liderazgo, su historia filantrópica y social de él y su familia.

El senador del PLD y vocero en la Cámara Alta, Iván Lorenzo, ha declarado que presentaría ante el hemiciclo la exigencia para que el TC cumpla con el mandato de la ley y falle a favor de Polanco, ya que ganó en buena lid su diputación por ultramar”.

El presidente del PRD en Nueva Jersey, Ramón Peña, sostiene que le mantiene su apoyo total y del partido también a Polanco. “Hay que entregarle la diputación, ya que él ganó”, precisó.

Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados, ha manifestado: “vamos a estar pendiente e interesado en que el TC tome una decisión favorable como debe ser, para que se haga justicia con Polanco.

Entre los firmantes figuran Julio Suárez, Francisco Franco, Elsa Tejeda, Doris Ramos, Cesar Collado, Juan Mañón, María Rodríguez (Nina), Lilliam Soriano, Karina López, Obispo Paniagua, Fausto Peña, Antonio Castro, Wilton Medrano, Gustavo Pimentel, Leo Rodríguez, y Mayra Torres, entre otros.