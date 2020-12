Esta noche Luis Sojo volverá a dirigir Licey tras dar negativo al Covid-19

Por Braylin Paredes

Santo Domingo, RD.- Luis Sojo estará desde esta noche dirigiendo a los Tigres del Licey tras dar negativo a la prueba del Covid-19.

“Voy a dirigir desde hoy mismo. No he perdido el contacto con Joel Noboa. Nunca he dejado de ver los partidos y la idea es uniformarme esta noche y estar al mando del equipo”, dijo el capataz del equipo azul al ser entrevistado en el programa radial “Grandes en los Deportes”.

“Duré 17 días (con COVID) y no fue nada fácil”, agregó.

Los Tigres estará recibiendo la última visita de la serie regular de los Gigantes del Cibao, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el partido está pautado para iniciar a la 7:00 de la noche.