El secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, aseguró este jueves que la situación entre República Dominicana y Haití es preocupante ya que no hay un gobierno haitiano con el que se pueda mediar, por lo que calificó de oportunas las medidas tomadas por el Gobierno.

“La situación en ese sentido, es preocupante, hay que decir como decía Lilí, yo no me preocupo, yo me ocupo, y eso está haciendo el Estado Dominicano, ocupándose, más que preocuparse, con medidas que no solamente preventivas, sino que son oportunas”.

Señaló que RD está en pleno derecho de tomar estas medidas y si se quisiera, aunque no es lo que se busca, el país podría intervenir, ya que hay motivos que así lo provocan, como el secuestro de algunos ciudadanos.

El país está “en pleno derecho, porque nosotros no estamos interfiriendo en la política haitiana, no estamos infiriendo con fuerzas militares en Haití, que debiéramos, no estoy diciendo que deberíamos agredir, pero la gente pierde de vista que a nosotros no han secuestrado ciudadanos y que hay 4 camioneros, entonces estamos en pleno derecho, como el gobierno haitiano no puede garantizar, nosotros estamos en pleno derecho”, señaló.

Aseguró que la situación es aún más complicada porque República Dominicana no tiene con quien mediar, debido a que Haití no tiene Estado, por lo que calificó de pertinente el llamado que hizo el presidente Abinader a la comunidad internacional y las medidas tomadas ante la situación.

“El problema es que el Estado no existe en Haití, hay que partir de ahí y eso complica mucho más las cosas para nosotros porque el presidente, el Gobierno Dominicano no tiene con quien mediar. Por eso el presidente de la República ha hecho un llamado muy pertinente a la comunidad internacional”, detalló.

Esta semana, el Gobierno dominicano ha anunciado una serie de medidas preventivas migratorias y para proteger el Estado dominicano, ante la creciente ola de violencia e inseguridad en Haití y para evitar que las bandas criminales no entren al país.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, está el despliegue 12,000 militares en la frontera con Haití y la suspensión indefinida del programa de visados a los estudiantes haitianos, esta última, no afecta a los estudiantes ya activos en el país.