Familiares piden ayuda para salvar mujer padece varias enfermedades

Santiago.- Parientes de la señora Aura de la Cruz Reyes, de 44 años, solicitan ayuda para salvarle la vida, ya que esta presenta líquido en los pulmones y deterioro severo en sus riñones.

Aura, fue ingresada de emergencia este jueves en una clínica de esta ciudad y según cuentan sus familiares, en este centro le exigieron 10 mil pesos como adelanto para poder atenderla.

Según narran sus familiares, tendrán que trasladarla a un hospital público, ya que el seguro médico de Aura la abandonó y supuestamente no pueden hacer nada, pues no saben a quién acudir, ya que dentro de su plan médico, no existe cobertura para su caso, debido a que se trata de “enfermedades viejas”.

Aura de la Cruz reside sola con su esposo en el barrio Llanos de la Barranquita, al suroeste de Santiago, y este último trabaja manejando un carro de concho en esta ciudad para poder mantenerla.

Las personas que deseen aportar a la solución de esta causa, pueden hacerlo comunicándose al teléfono (829) 697-2446 con la señora Yaniris Reyes, o al (849) 352-0408, de la señora Mélida Reyes, quienes son sus hermanas.