Faride Raful: Quien promueve la impunidad no debería hablar de transparencia

Santo Domingo.- La senadora del Distrito Nacional por el Partido de Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, dijo este domingo que el problema de la impunidad es que quien la promueve tiene la osadía de hablar de transparencia.

La legisladora emitió estas declaraciones luego del discurso de toma de posesión de Danilo Medina como presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

"Por eso hay que promover la institucionalidad y la correcta aplicación de las leyes y sus sanciones", escribió en un mensaje colgado en su Twitter.

Más temprano, Medina aseguró este domingo que la organización morada regresó a su esencia “diciéndole no a los privilegios y a la mala práctica”.

“Regresamos a lo mejor de nuestra esencia diciéndole no a los privilegios y a la mala práctica. En el PLD del 2021 no habrá espacio para aquellos cuyos intereses sean distintos a los intereses del país de lo que servimos", expuso en su discurso.

Indicó además que el partido morado inicia una etapa de renovación y crecimiento comprometido con la equidad de género.

“No llegamos a las comunidades a hablar de votos, a dividir el país o a llevar el caos, nosotros llegamos a ver qué se necesita y cómo podemos resolver y así es como nuevamente vamos a ganarnos el favor de la gente”, manifestó.

Agradeció por la oportunidad de presidir la organización morada.

“Quien me iba decir este 18 de noviembre 1973 cuando me sume a ese grupo de jóvenes universitarios idealistas liderado por el profesor Juan Bosch que un día me vería aquí, ante todos ustedes presidiendo la mayor organización política de la república dominicana.

Aseguró que la mayor razón por la que está en la organización es la vocación de servicio y al cambio del estilo de vida de los dominicanos, acción que asegura seguirá desde la presidencia de la organización. “Estamos sumamente orgulloso de pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana”, dijo