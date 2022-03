El Partido Fuerza del Pueblo (FP), dio a conocer este jueves un comunicado donde acusa al gobierno del presidente Luis Abinader, de pretender crear una verdad completamente divorciada de la realidad que vive y padece el pueblo dominicano, con los datos esbozados por el gobernante durante su discurso de rendición de cuentas pronunciado ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero.

Tras analizar los puntos que fueron presentados por el mandatario en su rendición de cuentas, la organización política que preside el expresidente Leonel Fernández, sostiene que el Jefe de Estado reiteró su proclama de haber terminado con la grave amenaza de la pandemia del Covid-19, “pero ni siquiera su propio Ministerio de Salud Pública se ha atrevido a asumir tal proclama y, en cambio, ha aconsejado sabiamente a la población a mantener las medidas de protección, cuidado y vigilancia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha marcado aún el final de la pandemia y mantiene la alerta frente a la eventualidad de nuevas variantes como el Ómicron”, aclara la Fuerza del Pueblo.

Sin embargo, dice la FP, “Ha sido un error del presidente Abinader adelantar la fiesta de celebración del fin de la pandemia, poniendo en riesgo a la población que, siguiendo su orientación, pudiese quedar desprevenida”.

El documento enviado por la Fuerza del Pueblo a los medios de comunicación, establece que “el mandatario insistió en la manipulación de las cifras del crecimiento económico al decir que, en el año2021, hubo un crecimiento real del 12.3% del PIB y no del 4.7 %, referido al año 2019, como lo ha corregido ya en su página informativa el propio Banco Central, fuente originaria del dato “que solo ha servido para la propaganda política desde el gobierno. En todo caso, el crecimiento promedio del PIB durante los últimos dos años sería de tan solo un 2.35%”.

Manifestó que el jefe de Estado usó convenientemente los datos de empleo de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en vez de la información servida por el Banco Central, que recoge el sector formal e informal, sobre el tema del desempleo. “No es cierto que el país haya recuperado el nivel de empleo de antes de la pandemia”, establece la Fuerza del Pueblo en el comunicado.

Sostiene que el dato conocido “es que hoy en día más de 700 mil personas permanecen desempleadas, la mitad de las cuales se ha cansado de buscar trabajo y ya no aparece en las estadísticas de desempleo real”.

La organización política explicó que el problema del desempleo es particularmente grave para la población más joven, pues, se calcula en más de un 30% el desempleo de la fuerza de trabajo de menos de 30 años.

Señala que esa situación se torna aún más complicada cuando se sabe que más de 150 mil jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios universitarios debido a las dificultades de la pandemia.

Todo este cuadro social e económico incide de alguna manera en los altos niveles de inseguridad ciudadana y la delincuencia en las principales ciudades.

Mediante el documento, la Fuerza del Pueblo reveló que las estadísticas del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci) registran para el año 2021 una tasa de homicidios más alta que en años anteriores.

Destaca además, que “es obvio que si la economía hubiese tenido un crecimiento real del 12.3% del PIB el pasado año 2021, la recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia hubiese sido posible, pero no fue así. En cambio, el presidente no tuvo nada que decir en su discurso sobre el drama del desempleo juvenil, ni cómo resolver un problema que para el gobierno no existe”.

“El Presidente pretendió sustraer la responsabilidad de su gobierno por los altos precios de la canasta alimenticia y de servicios básicos.

La Inflación acumulada del año 2021 duplicó la prevista por el Banco Central, terminando en un promedio del 8.5%, que sumada a la del 2020 representa más del 14% en los últimos dos años. No es cierto como dijo el presidente que esta inflación se deba sólo a factores externos como el encarecimiento de los combustibles y los llamados “commodities”, afirmó la FP.

Aseguró que las medidas de asistencia social anunciadas por el Presidente “son de plano insuficientes para aliviar los efectos de una inflación incontrolada que carga sobre los más pobres y la clase media”. “El aumento en las tarjetas del Bono-Gas puede ayudar a encender la estufa, pero lo demás no alcanzaría para llenar la olla ni el caldero de los más pobres”, dice.

Fuerza del Pueblo aseguró que el gobernante “le faltó olímpicamente a la verdad al proclamar haber cumplido el 90% de las promesas realizadas el año pasado”.

Obras de interés social prometidas pero aún no ejecutadas por el Presidente Abinader

La Fuerza del Pueblo presentó en su informe, un listado de más de treinta proyectos de infraestructura y de obras de interés social, de las diferentes provincias, que asegura, aunque fueron prometidas por el Presidente Luís Abinader aún no han sido ejecutadas o que a la fecha lucen en total abandono y descuido.