Fusionan juicio contra Argenis Contreras y otros en caso Yuniol y Omsa

Santo Domingo - El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fusionó este jueves el juicio de fondo contra Argenis Contreras y el de los otros acusados por la muerte del abogado Yuniol Ramírez y los presuntos actos de corrupción en la OMSA.

La solicitud de fusión le fue presentada a las juezas Claribel Nivar, Isabel Angélica Reyes Muñoz y Evelyn Rodríguez, por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), petición a la que no se opuso la defensa de Contreras.

Las magistradas explicaron que el caso de Contreras y el de los demás están marcardos con el mismo número de expediente.

Con esta decisión, ahora Argenis Contreras, José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista), Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez, acusados de la muerte de Yuniol; así como Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, imputados por actos de corrupción, serán juzgados en un mismo juicio.

Las juezas fueron apoderadadas de los casos en fechas distintas ya que cuando a Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y los demás imputados fueron sometidos a la justicia, Contreras se había fugado y fue deportado tiempo después. Y como el juicio de los primeros acusados se retrasó, entonces se juntó con el de Contreras, principal implicado en la muerte de Yuniol.

Este jueves, el tribunal tenía previsto comenzar a conocer el juicio, sin embargo, tuvo que aplazarlo para el 31 de marzo, debido a que la imputada Lilian Francisca Suárez no estaba siendo asistida por su abogado titular.

Otro abogado compareció a la audiencia y dijo que el jurista Carlos Núñez tuvo que viajar de emergencia, y como no conoce el expediente, pidió un aplazamiento.

Al considerar que no es una excusa válida, las juezas intimaron al abogado Núñez para que dentro de tres días justifique la razón por la cual no compareció a la audiencia. Explicaron que si no lo hace, se decretará su abandono y se daría tres días a la imputada para buscar otro abogado.

El abogado Yuniol Ramírez, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo. El crimen ocurrió en octubre de 2017 y fue vinculado con presuntos actos de corrupción administrativa en la gestión de Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).