El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó a la gobernadora de Samaná, Elsa de León. Esto, mediante decreto número 704-21 con fecha del día de hoy.

Lo establecido por el Ejecutivo llega luego que de León emitiera unas declaraciones respecto a las personas que en la provincia de su competencia no se han vacunado contra el covid.

“La secta religiosa, que yo no sé qué es lo que predican, yo le invito a que cambie de actitud (…). Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas que, no sólo no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que las personas no se vacunen (…). Yo soy de las que digo que por cada muerto de ahora en adelante, de COVID, que no se haya vacunado voy a hacer una fiesta”, dijo la gobernadora en un video que se publicó en las redes sociales.

En ese sentido, instó a las personas que todavía no se han inoculado contra el virus a acudir a los centros de vacunación.

Hasta el pasado 19 de octubre de este año, Samaná ha se mantiene como una de las demarcaciones con más bajo índice de vacunación con la primera y segunda dosis.