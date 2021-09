Golpe de Estado a Bosch cumple hoy 58 años

Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) e hijo del fallecido militar Elías Wessin y Wessin, defendió el papel de su padre en el golpe de Estado al presidente Juan Bosch el 25 de septiembre del 1963, hace hoy 58 años.

Según dijo, el hecho histórico libró a la República Dominicana del comunismo “que querían implementar quienes rodeaban al presidente Bosch”.

“Si nosotros estamos aquí hablando hoy, en libertad, se debe en gran parte a la actitud que asumió mi padre con el Estado, porque aquí ahora vamos a hablar claro... aquí la historia se ha manejado y se ha manipulado”, afirmó.

Agregó que “en esa época había en el país un plan Castro-comunista, había un guion Castro-comunista aquí. Bosch era un presidente y un político liberal en ese momento, sin embargo estaba rodeado de radicales de izquierda”.

El presidente del PQDC afirmó que hay mucha gente que estuvo apoyando y apoya la actitud que asumió su padre Wessin y Wessin de ejecutar el golpe de Estado contra Bosch.

Dijo que el golpe militar no fue fatídico. “No, no fue fatídico porque el de Hugo Chávez, por ejemplo, no fue fatídico, porque la izquierda tiene sus preferencias, Chávez fue un revolucionario de izquierda, le dio un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, pero los golpistas de derecha, esos son los malos, sin embargo, Daniel Ortega es un dictador, y la izquierda dice que eso es parte de la revolución que se está dando”, criticó.

El político emitió las declaraciones en una entrevista en Despierta con CDN, del canal 37.

El PLD y el golpe de Estado

Al cumplirse este sábado 58 años del nefasto golpe de Estado al Gobierno del profesor Juan Bosch, Alejandrina Germán, integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo mención, a modo de recordación, que ese hecho “cambió el curso de la historia en la República Dominicana.

Germán, en su calidad de titular de la Secretaría de Formación Política del PLD, fue quien dejó abierto el panel “Derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963 y su impacto en el sistema democrático dominicano”, con las ponencias de los historiadores Luisa Navarro y Rafael Pérez Modesto.

Germán ponderó la figura histórica de Juan Bosch como educador político ante decenas de dirigentes, militantes y miembros del PLD, presentes en la actividad desarrollada en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD, con transmisión en directo en los portales en Internet del PLD y sus redes sociales.

“Juan Bosch enseñó que para poder entender el presente y prever el futuro es importante conocer la historia”, expresó la organizadora del evento con que se conmemoró el 58 aniversario del golpe militar contra el gobierno democrático encabezado por el profesor Juan Bosch en 1963.

Recordó que Juan Bosch retornó el 20 de octubre de 1961 tras 23 años de exilio con el firme propósito de “educar políticamente al pueblo dominicano”; y que en apenas siete meses de gobierno (27 de febrero – 25 de septiembre del 1963) “plasmó sus ideales, sus principios y sus valores”.

Planteó Germán que al momento del golpe militar del 25 de septiembre de 1963 Bosch estaba concretando sus ideas teóricas e ideológicas en un bien concebido e integral Plan de Desarrollo Económico Nacional que incluyó la generación energética, irrigación, así como capacitación laboral.

Bosch duró solo siete meses en la Presidencia

El 27 de febrero de 1963, Bosch y Segundo Armando González Tamayo tomaron posesión como nuevos presidente y vicepresidente de la República, en una ceremonia que contó con la participación de importantes líderes democráticos y personalidades, como Luis Muñoz Marín y José Figueres. Bosch hizo inmediatamente una profunda reestructuración del país, promulgando el 6 de abril una nueva Constitución de carácter liberal que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical, y se ocupó por sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud y los agricultores, entre otros.

El miércoles 25 de septiembre de 1963, después de solo siete meses en el cargo, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Elías Wessin y Wessin y sustituido por una junta militar de tres hombres. Bosch volvió a exiliarse en Puerto Rico. A menos de dos años, un descontento creciente generó otra rebelión militar el 24 de abril de 1965, al mando del coronel Francisco Alberto Caamaño, que exigía la restauración de Bosch.