Héctor Acosta: “Mientras tu sepas quien eres no hay nada que demostrar”

El senador Héctor Acosta "El Torito" expresó entre lágrimas en el Senado de la República Dominicana su indignación luego de haber sido vinculado en el caso Falcón.

“Aprendí una frase que la voy a llevar conmigo a partir de este minuto, mientras tu sepas quien eres no hay nada que demostrar”, manifestó refiriéndose a los comentarios que circularon en los medios de comunicación sobre su supuesta vinculación en el caso de narcotráfico que involucra a varios congresistas.

“Yo me pregunta qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea alegrar el corazón a la gente que precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la dignidad de la gente que trabaja” indicó

Así mismo aclaró que muchas veces le dijeron que no entrara en el mundo de la política y continuará con lo sabe, la música, sin embargo el merenguero decidió defender a su pueblo a quienes lo definió como “ los humildes” y pagar el precio de enfrentarse a los “mediocres, perversos, a los que están llenos de odio.

“Quiero recordarles que los buenos somos más”

El legislador aprovechó la ocasión para agradecer a todos los Senadores y al pueblo Dominicana por la manifestación de solidaridad.

El Torito niega haber sido citado

Héctor Acosta negó el pasado lunes que haya citado por la Procuraduría General de la República (PGR) para ser investigado por la Operación Falcón.

Aclaró que no tienen vínculos laborales, sociales ni políticos con Iván Paulino de Jesús, quien fue su chofer hace 14 años y luego uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, uno de los cabecillas de Falcón.

“Del señor Ivan Paulino de Jesús me he distanciado desde el 2007, cuando por un corto espacio fungió como mi chofer cuando el actual y de toda mi vida, Eduardo Acosta, estuvo indispuesto por un breve período”, manifestó en un comunicado.