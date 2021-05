Hipólito Mejía: "El que es ladrón, que pague; nosotros no tenemos que meternos en eso"

Santo Domingo.-El tema de la lucha contra la corrupción en el país trascendió la mañana de este lunes, al conmemorarse el 23 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez.

Así se evidenció en las declaraciones del expresidente de la República Hipólito Mejía, quien destacó que la lucha contra este flagelo es parte del legado que dejó el extinto líder político.

"Les exhorto a seguir trabajando y creyendo que no todo el mundo es sinvergüenza y ladrón en este país, no es verdad, no es verdad, no es verdad", replicó el exmandatario al destacar que el ejemplo de Peña Gómez debe persistir en el sentimiento de los dominicanos.

"El que es ladrón, es un ladrón y si lo tiene que pagar, que lo pague; nosotros no tenemos que meternos en eso. Cada cual que sea dueño de sus actos, por eso no nos vamos a confundir".

Asimismo dijo esperar que la justicia cumpla con su cometido de hacer las cosas como Dios manda.

"La justicia dominicana debe actualizar su compromiso con esta sociedad que va en detrimento rápido hacia la descatumbe", argumentó.

También Hipólito Mejía se definió como una persona con lealtad absoluta hacia Peña Gómez.

Las declaraciones del expresidente se producen en medio del homenaje póstumo al extinto líder del PRM en el cementerio Cristo Redentor.

Además de Mejia, asistieron al acto el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales e hijo de Peña Gómez, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba; Alba María (Peggy) Cabral, viuda; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Francisco Fernández, exalcalde del municipio Santo Domingo Norte, entre otros.